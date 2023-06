Irwin-musikaali on takuuvarmaa viihdettä, joka ei jätä kylmäksi

Se on varma, että Suomen Kesäteatterin Irwin-musikaali viihdyttää. Ensi-iltansa Valkeakosken Apianniemessä torstaina saanut näytelmä sisältää sellaisen tukun Irwinin tuttuja hittejä, ettei se jätä kylmäksi. Koko lavalla nähtävä näyttelijäkaarti todellakin hallitsee laulamisen. Musiikkisovitukset on tehty taidolla ja muun muassa Las Palmas, Poing, poing, poing ja Rentun ruusu kaikuivat ensi-illan upeassa kesäillassa todella komeasti.

Antti Hammarbergin eli taiteilijanimeltään Irwin Goodmanin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Musikaalissa seurataan Hammarbergin elämäntarinaa kehdosta hautaan. Noin kahden ja puolen tunnin aikana tutustutaan myös mieheen Irwin-imagon takana: kilttiin ja herkkään ystävään, aviomieheen ja kahden lapsen isään. Tässä piilee myös yksi mahdollinen kompastuskivi: kerrottavaa on niin paljon, että välillä katsojalle saattaa tulla tunne pikakelaamisesta.

Musikaalissa kuullaan myös muutama muu kuin Irwinin kappale. Tämä on ratkaisu, joka varmasti jakaa katsojien mielipiteitä. Kyseiset kappaleet, muun muassa Stand by me, sopivat sinänsä mainiosti kerrontaan, mutta katsoja voi myös miettiä, olisiko Irwinin laaja tuotanto kuitenkin yksinään riittänyt.

Ehdottomasti parasta on Joni Leponiemen roolisuoritus Irwininä. Hän ottaa roolinsa haltuun hienoilla eleillä. Roolissa ei ole tippaakaan teennäisyyttä, vaan se on tunnistettavan aito. Myös Irwinin puvustus tukee mainiosti tarinankerrontaa: asu vaihtuu sitä myötä, kun elämä heittelee parempiin ja huonompiin aikoihin.

Hienosti suoriutuu myös komiikan taitaja Jani Koskinen muun muassa Tapin roolissa. Takuuvarmaa työtä tekee niin ikään Ilkka Koivula Vexi Salmena.

Heikki Paavilaisen käsikirjoittama ja ohjaama Irwin on kokonaisuudessaan varsin ehjä kokonaisuus, joka pääsee näytelmän edetessä aina vain paremmin ja paremmin vauhtiin. Kesäteatteriin aina hyvin istuvaa huumoriakaan ei ole suinkaan unohdettu.

Arvio: Kolme ja puoli tähteä.

Irwinin työryhmä:

Rooleissa:

Joni Leponiemi – Irwin

Ilkka Koivula – Vexi Salmi

Ushma Olava – äiti

Leea Lepistö – muun muassa Riitta

Jannastiina Hakala – muun muassa Sirkka

Jani Koskinen– muun muassa Tappi

Jani Rasimus – muun muassa Yrjö

Vilho Erävesi – tanssija

Käsikirjoitus ja ohjaus: Heikki Paavilainen

Kapellimestarit: Kalle Ruusukallio ja Ali Ahmaniemi

Orkesteri: Sami Ruusukallio, Jimi Hautamäki, Kalle Ruusukallio ja Sampsa Rättäri

Koreografia: Jani Rasimus

Puvustus: Arja Sahno

Kampaukset ja maskeeraus: Pirjo Laihiala

Lavastuksen rakennus: Heino Pekkarinen, Maria Viitala, Mikko Huoviala

