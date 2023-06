Juhannus ja Johannes Kastaja

Tällä viikolla vietetään juhannusta, monen suomalaisen yhtä kesän kohokohdista. Juhannus vertautuu useimmiten esimerkiksi vappuun tai uuteenvuoteen, erityisesti siihen liittyvien perinteiden kautta. Mökki, juhannuskokko, sauna, ruoka ja juomat kuuluvat vahvasti monien juhannukseen. Erityisesti mökkeily tuo monien juhannuksenviettoon tärkeänä elementtinä veden, joka sopiikin erinomaisesti juhannuksen varsinaiseen merkitykseen: Johannes Kastajaan.

Johannes Kastaja oli tien raivaajana Jeesukselle ja Jumalan valtakunnan tulolle. Johanneksen nimi tarkoittaa ”Herra antaa armon” ja hänen isänsä Sakarias merkitsee ”Herra muistaa”. Juhannuksena voidaan siis näiden nimien kautta huomata, kuinka Jumala on muistanut meitä armossaan. Sen Hän on antanut lahjaksi kasteessa. Veden äärellä ollessa voi siis muistaa omaa kastettaan, armon liittoa, johon meidät on liitetty ja sitä rakkautta, jonka olemme saaneet siinä osaksemme. Herra muistaa ja tietää rikkomuksemme ja syntimme, mutta juhannuksen sanoma onkin tälle juhlalle nimensä antaneessa Johanneksessa: saamme osaksemme Jumalan armon ja syntimme anteeksi.

Johanneksen syntymää edelsi Jeesuksen syntymän tapaisesti enkelin ilmoitus ja Jumalan siunaus. Juhannuksen vietossakin on hyvä rukoilla enkelien läsnäoloa ja siunausta kaikille, rauhallisen ja turvallisen juhannuksen juhlimiseksi. Vietetään siis siunattua juhannusta, nautitaan Jumalan kauniista luomakunnasta, sen antimista ja ihmisistä lähellämme. Juhannuksen sää on aina arvoitus, mutta sataa, paistaa tai tulee lunta, yksi asia pysyy: Jumalan armo meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kasteen armon turvin voimme viettää tämänkin juhannuksen. Hyvää juhannusta!

Samu Turunen

seurakuntapastori