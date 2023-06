Cadillac Club piipahti Pälkäneelläkin – ”Oli hienoa saada pelastaa tämä yksilö oikeisiin käsiin”

Cadillac Club of Finland vietti kesäpäiviä 16.–18.6. Valkeakoskella, mutta ohjelmaan kuului vierailu Pälkäneellä Presco oy:n tiloissa. Autoja oli noin 50 kappaletta ja vierailijoita satakunta.

Pälkäneläinen autoharrastaja Markku Uotila piti väelle tervetuliaispuheen. Hänet valittiin koronan alkupäässä Vuoden Cadillac -kerholaiseksi. Tämä venyikin parin vuoden mittaiseksi, koska korona esti silloin kokoontumisen eli uuden valinnan.

Prescolta Cadillacit jatkoivat matkaansa Mobiliaan Kangasalle. Cruising kiersi myös Vehoniemen automuseon kautta.

Markku Uotilan Cadillac on tuotu Kaliforniasta.

– Tämä Cadillac Fleetwood Brougham oli omistajansa 15. Cadillac eikä hän ostanut elämänsä aikana mitään muita autoja kuin Cadillac-merkkisiä. Kun mies kuoli, leski myi auton.

Auton etumaskissa on kullattu merkki, jonka Cadillac-tehdas on lahjoittanut alkuperäiselle omistajalle uskollisuudesta eli siinä on maininta, että tämä on omistajan 15. Cadillac.

– Oli hienoa saada pelastaa tämä yksilö oikeisiin käsiin, että ei tuhoutunut väärissä käsissä. Autolla on ajettu vain noin 120 tuhatta kilometriä eli noin 77 tuhatta mailia, Uotila kertoo.