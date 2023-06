Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty myös Pälkäneen ja Kangasalan riistanhoitoyhdistysten alueille – etenkin hirven pyyntilupia edellisvuotta vähemmän

Pälkäneen ja Luopioisten riistanhoitoyhdistykselle on myönnetty hirven pyyntilupia 57 kappaletta tälle vuodelle. Vähennystä on viime vuodesta 20 kappaletta, jolloin lupia oli 77. Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on sama kuin vuosi sitten, 183.

Kuhmalahden–Sahalahden riistanhoitoyhdistys saa tälle vuodelle hirven pyyntilupia 35, kun niitä viime vuonna saatiin 47. Valkohäntäpeurankin pyyntiluvissa on vähenemistä, 46, kun vuosi sitten niitä oli 57.

Kangasalan riistanhoitoyhdistykselle on myönnetty hirven pyyntilupia 55 kappaletta tälle vuodelle, kun vuosi sitten niitä oli viisi enemmän. Valkohäntäpeuran pyyntiluvat sen sijaan pysyivät vakiona molempina vuosina, 110 kappaletta.

Längelmäveden riistanhoitoyhdistyksessäkin hirven pyyntiluvissa on suuri käänne: tänä vuonna 226, viime vuonna 303. Valkohäntäpeuroissa vähenemä on 16 kappaletta, nyt 196, viime vuonna 212.

Taustalla hirvikannan vähentyminen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia yhteensä 1 218 kappaletta ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 4 761 kappaletta. Etenkin hirvilupamäärä pienentyi hirvikannan vähenemisen takia. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä säilyi edelleen korkeana.

– Kannan pienentymisen takia myös hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiintumista tavoitetasolle, Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen yksiköstä todetaan.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 30.9.2023 alkaen ja hirveä 14.10.2023 alkaen.