Onkkaalan VPK juhlii näyttävästi 140-vuotistaivaltaan – kylään piti saada oma paloruisku ja sille sopiva sijoituspaikka

Onkkaalan VPK:n perustamisesta tulee tänä vuonna täyteen 140 vuotta. Hälytystehtäviä tulee tällä hetkellä yli sata vuodessa.

Jotakin kertoo se seikka, että keskiviikkoisin paloasemalla kokoontuva nuoriso-osasto on täynnä suuren kysynnän vuoksi. Toiminta on ilmaista 10–17-vuotiaille nuorille. Heidät perehdytetään toimimaan hälytysosastossa aikanaan.

– Hälytysosastossa sen sijaan ei ole ikinä liikaa jäseniä, joten kannattaa ottaa meihin yhteyttä, mikäli kiinnostaa, sanoo Onkkaalan VPK:n hallituksen puheenjohtaja Jari Nurkkala.

Onkkaalan VPK:hon kuuluu neljä osastoa, jotka ovat 30-jäseninen hälytysosasto sekä nais-, nuoriso- ja veteraaniosasto.

Onkkaalan sopimuspalokunnan perustamisvuosi on 1883. Kimmoke koko toiminnalle oli suoraan käytännön tarpeista noussut: kylään piti saada oma paloruisku ja sille sopiva sijoituspaikka. Perustava kokous pidettiin Onkkaalan kansakoululla 6.5.1883. Onkkaalan VPK:n varsinaisena isänä voidaan pitää August Tamlanderia, joka toimi päällikkönä vuosina 1883–1891.

Merkitys tänä päivänäkin on suuri. Nurkkala toteaa, että lähin vakiasema on noin 25 kilometrin päässä.

– Hädän sattuessa odotusaika on pitkä. Siksi VPK:n on hyvä olla täällä keskustassa.

Juhlat kaksipäiväiset

Palokunnan perinteiset vuosijuhlat järjestetään Heinä-Maariana, eli heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina 2. heinäkuuta. Näin nytkin. Juhlat alkavat kello 15 palokunnan marssilla, jonka jälkeen päiväjuhla jatkuu Vilpolassa. Ohjelmaa on monenlaista paloautoajeluineen ja palkitsemisineen musiikkia unohtamatta. Tänä vuonna palkittavia on normaalia enemmän.

Illan kruunaa Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva juhlatansseissa Vilpolassa.

– Tänä vuonna maanantain juhlat on jätetty pois ja tilalle on tullut lauantaina 1.7. järjestettävät K18 Etkobileet, jossa meno on hieman vauhdikkaampaa.

Etkobileissä tulessa ovat paikalliset bändit Etyyli ja Rage of Rabbits.