Onkkaalan VPK täytti 140 vuotta – katso laaja kuvakooste juhlasta

Onkkaalan VPK:n 140-vuotisjuhlaa vietettiin sunnuntaina. Juhla alkoi kello 15 palokunnan marssilla, joka keräsi sankoin joukoin yleisöä sateen uhasta huolimatta. Paula Nikkilä ja Anne Pesonen tulivat seuraamaan marssia, jossa kummankin mies oli mukana. Pesonen tuli viettämään juhlaa Tampereelta asti, kun taas Nikkilällä oli lyhyt matka juhlaan Onkkaalasta.

Sekä Nikkilän että Pesosen mielestä on merkittävää, että Pälkäneellä on oma asema, josta päästään nopeasti liikkeelle tarpeen vaatiessa.

– Tämä on aluetta tukevaa toimintaa. Sen lisäksi tämä on yhteisöllistä toimintaa, jossa solmitaan elinikäisiä ystävyyksiä, Pesonen sanoo.

– Lisäksi tämä on nuorille oikein hyvää harrastustoimintaa, Nikkilä jatkaa.

Nikkilälle ja Pesoselle juhlat olivat neljännet Onkkaalan VPK:n juhlat. Pesonen odotti juhlalta muun muassa hyvää musiikkia, komeaa kulkuetta ja hyvää ohjelmaa. Pesonen sanoo juhlan olevan peräti vuoden kohokohta.

Monipuolista ohjelmaa

Palokunnan marssin jälkeen juhlaväki siirtyi Vilpolaan, jossa oli monenlaista ohjelmaa. Tapahtuman juonsi Aimo Kokkola, joka esitti juhlassa myös musiikkia. Juhlapuheen piti palokunnan hallituksen puheenjohtaja Jari Nurkkala, joka kertoi Onkkaalan VPK:n historiasta sekä muutoksen vuosista, joita hyvinvointialueisiin siirtyminen on toiminnalle aiheuttanut.

– Ilahduttavaa on se, että hälytysosastossa on muutamia uusia jäseniä, Nurkkala sanoi.

Nurkkala kertoi myös Onkkaalan VPK:n viimeaikaisista tehtävistä, joista maidonkuljetusautojen vahingot ovat olleet erikoisimpia työllistäjiä.

Juhlassa myös palkittiin ansioituneita Onkkaalan VPK:n jäseniä. Palkinnon saivat Santeri Susi, Hannu Kallio, Sami Rajala, Heikki Iivonen, Mika Veijalainen, Esa Tikka, Johanna Norokorpi, Pauli Hietala ja Ville Klasila. Myös useita kunniajäseniä palkittiin. Vuoden palokuntalaiseksi julistettiin Juuso Jatuli, ja vuoden palokuntanuoreksi Väinö Pusa.

Sekä palokunnan marssissa että Vilpolan juhlassa kuultiin Tampereen VPK:n puhallinorkesterin soittoa. Juhlassa oli mukana myös palokunnan esityksiä, joista ensimmäinen oli palokunnan nuoriso-osaston Vettä minuutissa -esitys.

– Kun auto on pysähtynyt, veden pitää lentää minuutissa. Esityksestä vastaa neljä nuorta, joista yksi on konemiehenä. Jokaisella on oma tehtävänsä, nuoriso-osaston johtaja Antti Syrjä kertoo.

Vesi lennätettiinkin minuutissa autosta viereiseen metsikköön. Olipa mahdollisuus nähdä myös jotain, mitä Onkkaalan VPK:n juhlissa ei ole ennen nähty, nimittäin niin sanottu muotinäytös, jossa palokuntalaiset esittelivät tehtävävarusteitaan. Mukana oli muun muassa pintapelastusasu, roiskesuojapuku ja puunraivausvarusteet. Nähtiinpä muotinäytöksessä myös vanhan ajan varustus, jolla lähdettiin tehtävään kuin tehtävään.

Katso kuvakooste