Jumalan ihmeet – ”Tänä aikana olisi hyvä muistaa, että kaikki tietomme on hyvin rajallista”

Mitä enemmän me ihmiset osaamme järjen kautta selittää luonnon ilmiöitä ja maailman tapahtumia, sitä vähemmän ajatusmaailmassamme on tilaa ihmeille. Vuosituhat sitten tilanne oli täysin toisenlainen ja monet asiat koettiinkin suorastaan Jumalan ihmeinä. Jos Jeesuksen ajan ihmisille olisi näytetty esimerkiksi nykyajan älypuhelinta, soitettu sillä puhelu toiselle puolelle maailmaa, olisi sitä varmasti pidetty täydellisenä ihmeenä. Meille tämän ajan ihmiselle ei sen sijaan ole minkäänlainen ihme, että puhelimella voi soittaa.

Tänä aikana olisi kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki tietomme on hyvin rajallista. Silti Jeesuksen tekemiin ihmetekoihin on monella nykyajan ihmisellä vaikea uskoa, jos tapahtumia ei pysty selittämään tämän hetken tietämyksen valossa. Jumalan luonnonlait ovat kuitenkin täysin toisenlaiset kuin meidän ihmisten. Jumala pystyy tekemään sellaistakin, mikä meidän ihmisten vajavaiselle järjelle on täysin mahdotonta.

Jumala tekee ihmeitä meidänkin aikanamme. Suurimman ihmeen hän tarjosi meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, jonka kautta meille kaikille on valmistettu iankaikkinen elämä. Tästä ihmeestä kertoo myös virsi 938:

”Jeesus Kristus, suuri ihme, uuden toivon viinipuu, kuolemasta meidät nostat, elämämme uudistuu, elämämme uudistuu. Kädet täynnä rakkautta, sanat täynnä armoa ruumiiseesi liität meitä särkyneitä heikkoja, särkyneitä heikkoja. Kutsut meidät kompuroivat tahtoasi seuraamaan. Meren lailla joet pienet ohjaat suuntaan oikeaan, ohjaat suuntaan oikeaan. Kannoit, Jeesus, sairautemme ristin tiellä murtuen. Annoit meille kärsimyksiin uuden toivon, yhteyden, uuden toivon, yhteyden.” (virsi 938: 1–3,9)

Janne Kyrönlahti, kanttori

Kangasalan seurakunta