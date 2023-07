Lepo – ”Raamattu suorastaan käskee meitä lepäämään, kun väsyttää”

Lepo. Komennettiin aikojaan armeijassa. Ihminen tarvitsee lepoa, vapaata ja lomaa. Ihminen nukkuu elämästään kolmasosan. Nukkumista ja lepoa ihminen tarvitsee palautuakseen jälleen toimintakykyiseksi. Nykyään ihmisellä on vapaata työstä enemmän kuin koko ihmiskunnan historian aikana. Suomessa on yksi EU:n lyhin työviikko.

Aikoinaan koko elämä meni elämisen ylläpitoon, ruuan hankkimiseen ja koko elinyhteisöstä huolehtimiseen. Maaseutukulttuurissa elämä noudatti luonnon kiertoa: kylvön, kasvun, korjuun aikataulua. Myös päivänpituus vaikutti elämiseen. Töitä tehtiin valon mukaan, kesällä lähes koko vuorokauden, talvella pimeään aikaan sitten tuntuvasti vähemmän vain muutama tunti päivässä. Jossain vaiheessa oli kielletty kynttilänvalossa työskenteleminen. Koululaisten lomat menivät maataloustöissä, lapset ja nuoret olivat tärkeää työvoimaa, joten lomatkin olivat kasvukauden mukaan.

Luonnollisen elämisenrytmin muutti sähkövalon keksiminen, teollistuminen ja kaupungistuminen. Alkoi olla erikseen työ- ja vapaa-aikaa. Tosin teollisuustyössä työpäivät olivat aluksi 16–12-tuntisia. Pikkuhiljaa elämää helpottivat koneet niin työssä kuin kotona. Kotityötkin sujuivat helpommin ja nopeammin kuin koskaan. Silti ihmiset rasittuvat niin työstä kuin vapaasta. Vapaa-ajalla yritetään suorittaa mahdollisemman paljon asioita, että tarvitsisi olla vapaalta paluuloma. Aamulehden kolumni ” Perheellinen kaipaa loman jälkeen armoa” (AL 24.7.). Vapaa-ajasta on pulaa ja sekin ressaa.

Kristinuskon levitessä alettiin pyhittää lepopäivä kolmannen käskyn mukaan. Tähän antoi esimerkin luomistyö ”Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään.” Kristityt alkoivat viettää sunnuntaita viikoittaisena pääsiäisenä, ylösnousemuksen päivänä. Pyhänä tehtiin vain välttämätön. Annettiin aika hengellisen elämän ja itsensä hoitamiseen.

On mielenkiitosta matkata keski-Euroopassa, jossa kaupat menevät arkena illaksi kiinni ja ovat kokonaan sunnuntaina suljettu. Ja on vaikea löytää mitään palveluakaan silloin, muutoin kuin suurissa keskuksissa. Elämä ei ole 24/7, kuten meillä nykyään on. Kaikkea pitää olla saavilla heti ja nyt.

Raamattu suorastaan käskee meitä lepäämään, kun väsyttää. Opetuslapset lepäsivät puutarhassa, aterialla ja Jeesuksen rintaa vasten nojaten. Jeesus itsekin lepäsi ja vetäytyi pois ihmisten luota, kun uupui työhön ja vastoinkäymisiin.

Siunaus sinulle lepoon, vapaaseen, lomaan ja työhön.

Jari Kemppainen

kirkkoherra, lääninrovasti

Pälkäne