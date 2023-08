Sisustustrendit 2024: nämä värit ja tyylit nousevat suosioon

Jotain uutta, jotain vanhaa – sisustustrendit 2024 sisältävät aiemmilta vuosilta tuttuja piirteitä, mutta myös uusia elementtejä. Lue, mitkä värit ja tyylit trendaavat sisustuksessa vuonna 2024!

Tässä ovat vuoden 2024 trendivärit

Kun vuonna 2023 sisustuksessa trendasivat murretut punaisen, keltaisen ja vihreän sävyt, niin vuonna 2024 odotettavissa on todennäköisesti jotain muuta. Värimaailma muuttuu astetta kylmempään suuntaan.

Sisustus- ja designblogi Italian Bark esittelee ehkä yllättäviäkin värejä, jotka todennäköisesti nousevat esiin sisustuksessa vuonna 2024. Eräs voimakkaimmista on koboltinsininen. Tämä vahva, sähkönsiniseksikin nimetty värisävy näkyy sisustuksessa sekä yksityiskohdissa että laajemmissa pinnoissa, kuten kaakeleissa.

Toinen trendaava väri tulee olemaan turkoosi. Turkoosista nimenomaan enemmän vaaleansiniseltä kuin vihreältä näyttävä “Tiffany blue” -sävy on trendin aallonharjalla vuonna 2024. Turkoosia tullaan näkemään sekä kalusteissa että tekstiileissä, kuten vaikkapa matoissa.

Nämä neutraalimmat sävyt trendaavat

Jos koboltinsininen nojatuoli tai muu huonekalu on liian överi sisustukseen, mutta huonekaluja olisi kuitenkin syytä uusia, käänny maanläheisempien värien suuntaan. Vuonna 2024 värisävyistä trendaavat myös kellanruskea sekä aprikoosi.

Kellanruskea on harkitun oloinen ja neutraali sävy, joka sopii lähes mihin tahansa tyyliin. Kyseessä on vaaleanruskea sävy, jossa on pieni vivahde punaista. Värisävyn englanninkielinen nimi “tan” on peräisin tammipuisesta tangosta, jota käytetään nahkojen parkitsemiseen. Väri muistuttaa tummaa hiekkaa tai ruskettunutta ihoa.

Aprikoosi on värisävyltään kuin pehmeämpi oranssi. Se välittää energian ja lämmön tunteita. Aprikoosi on täydellinen väri lieventämään tunneperäistä stressiä masentavina aikoina – on helppo ymmärtää, miksi oranssin sävyt ovat olleet suosittuja väritrendejä aina vuodesta 2020 lähtien.

Aprikoosista povataan uutta terrakottaa, joka on ollut aiempien vuosien trendiväri. Aprikoosia ja keltaruskeaa voi käyttää sisustuksen pohjaväreinä. Niitä voi myös yhdistellä kirkkaampien turkoosin ja koboltinsinisen kanssa.

Sisustustrendit 2024 kulkevat poispäin minimalismista

Sisustustyyleissä vuonna 2024 selkeälinjaisuus saa antaa tilaa runsaudelle. Tulevan vuoden sisustustrendejä ovat muun muassa cluttercore ja retro-futurismi, jotka vievät sisustusta pois minimalistisesta yksinkertaisuudesta.

Cluttercore-termille ei ole selkeää suomennosta, mutta tyyliin voisi viitata esimerkiksi sanalla “säläpaljous”. Kyseessä on minimalismin vastakohta, “enemmän on enemmän” -filosofia, jossa sotkuisellakin kodilla on estetiikkansa. Ideana on sisustaa koti tavaroilla, jotka tuovat itselle iloa.

Cluttercore on noussut suosioon varsinkin TikTokissa ja siitä ennustetaan yhtä vuoden 2024 tärkeimmistä sisustustrendeistä. Cluttercore-tyylin yksi tunnusmerkki ovat koko seinän peittävät, näennäisen huolimattomasti sommitellut taulujoukot. “Sälästä” tai “roinasta” muodostetaan muun muassa seinähyllyille ylitsepursuavia asetelmia. Värimaailma voi olla hallittu tai kirjava, mutta pääasia on, että huone on täytetty erilaisilla tavaroilla lattiasta kattoon.

Retro-futurismi vie sisustuksen takaisin 1960-luvulle, mutta maustaa sitä futuristisilla elementeillä. 60-luvun värimaailmaan yhdistyvät kaarevat ja pisaramaiset muodot. Puolikuunmuotoiset sohvat ja kalusteiden pyöristetyt kulmat ovat tyylin ydintä.

Kulje trendien aallonharjalla ensimmäisten joukossa

Retro-futurismi lisää sisustukseen myös metallin sävyjä, joten ei liene ihme, että alumiini on yksi vuoden 2024 trendikkäimmistä materiaaleista. Sitä käytetään kalusteissa, kuten hyllyissä, pöydissä ja jopa tuoleissa.

