Karnevaalimeininki täytti Kostianvirran vierasvenesataman – ”Tällaista lisää, tämä on lapsiperheiden mieleen”

Kuka olisi uskonut, että pelkästään jättiläismäisten saippuakuplien näkeminen tekee niin iloiseksi? Puhumattakaan kesäsirkuksesta, avaruustarinoista ja nallen musiikkiesityksestä. Kaikkea tätä ja paljon muuta tarjoili Varrella Virran -tapahtuma, jota oli tänä kesänä täydennetty Lasten kyläkarnevaalilla. Sunnuntaina järjestetty ilmaisjuhla Kostianvirran vierasvenesatamassa kesti neljä tuntia ja houkutti paikalle hyvin väkeä.

– Kyllä tällainen on tosi hyvä juttu! Näitä pitäisi vaan järjestää paljon enemmän. Näitä on lapsiperheille Pälkäneellä ihan liian vähän. Ylipäätään Luopioisten päässä tapahtuu paljon enemmän. Täällä ei niinkään, totesi isoäitinä paikan päällä ollut pälkäneläinen Helena Lilja.

Lilja sanoi, että nimenomaan vierasvenesataman alue kannattaisi herättää uudelleen eloon.

– Tori on niin pieni tapahtumille. Täällä olisi tilaa ja vesi tässä lähellä, hän sanoi.

Helena Lilja ei ollut ajatuksineen yksin. Joka puolella tapahtuma-aluetta näkyi sunnuntaina iloisia kasvoja, sillä lapsille oli totisesti järjestetty tekemistä. Tamperelaisen yhteisötaidekoulun Hehkumahkun taiteilijat tarjosivat lapsille työpajoja sirkuksen opetteluun ja kuvataiteen tekoon. Välillä pääsi keppihevosratsastukselle ja opettelemaan pihaleikkejä. Tapahtuma-alueella oli myös benji-trampoliini, johon ihan jonotettiin.

Veneseura kaipaa jäseniä

Varrella Virran -tapahtuman järjestivät Pälkäneen kunta, Pälkäneen Yrittäjät ja Kostian veneseura. Viimeksi mainittu järjesti omalla teltallaan valokuvanäyttelyn seuran toiminnasta. Seuran kommodori Maaria Helin-Tervo kertoi, että seurassa on tällä hetkellä 17 venekuntaa jäsenenä.

– Uusiakin jäseniä toivomme seuraan todella mielellään. Meitä jäseniä yhdistää veneilyhenkisyys ja järjestämme toimintaa niin kesällä kuin talvella.

– Talvellakin pidämme yhteyttä toisiimme, on retkiä ja koulutusta. Ja välillä vuokraamme saunan ja vaihdamme kuulumisia, hän kertoi.

Myös kesällä seuralla on tarjota jäsenilleen mukavaa puuhaa, sillä seuralla on oma tukikohta Mallasniemessä. Siellä on hyvä laituri, grillikatos ja iso telttasauna.

– Tästä vierasvenesatamasta sinne ajaa veneellä noin puolisen tuntia. Ja ilta-aurinko paistaa sinne mahtavasti, Maaria Helin-Tervo kehui.