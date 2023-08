Suoramalta on ilmoitettu hätäkeskukseen pistävästä ”kaasunhajusta” – syyksi epäillään Kirkkojärveä

Kangasalta on tehty maanantaiaamun aikana hätäkeskukseen useampia ilmoituksia pistävästä kaasunhajusta.

Pirkanmaan pelastuslaitos on käynyt kolmen yksikön voimin tiedustelemassa alueella tilannetta. Hajun syyksi epäillään sitä, että keskustan Kirkkojärvi vapauttaa leväkukintojen ja järven luonnontilasta kaasuja ilmaan. Haju on erittäin voimakas ja pistävä. Alueella on heikko kaakonpuoleinen tuuli, joka kuljettaa hajua Suoraman ja Harjunsalon kaupunginosien suuntaan.