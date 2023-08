TTT:n Väinämöinen laukkaa hengästyttävällä sykkeellä

Juha Hurmeen käsikirjoittama ja ohjaama Väinämöinen Tampereen työväen teatterin Eino Salmelaisen näyttämöllä on aikamoista sanallista ja fyysistä ilotulitusta. Kalevalan kansallisromantiikka on siitä valovuoden päässä. Kyseessä onkin toki leikki.

Näytelmää on luonnehdittu räävittömän hauskaksi komediaksi, mikä osin päteekin. Se on kyllä toisinaan myös silkkaa sekamelskaa. Aika ajoin hiipii rintaan tunne, ettei esityksessä ole suoraan sanottuna päätä, ei häntää. Naurullakin on rajansa.

Näyttelijät sinkoilevat lavalla mahtipontisesti ja suurieleisesti sinne tänne. Erityisesti Heidi Kiviharju Väinämöisenä vakuuttaa. Hän vääntelehtii ja liikkuu voimakkaalla vimmalla ja tempolla. Muut näyttelijät eivät jää juuri jälkeen. Kaikilla on omat hersyvät hetkensä.

Näytelmän esittelyssä todetaan seuraavasti: Väinämöinen ei esitä tuohivirsuista epookkia Kalevalan laulumailta, vaan ihmettelee kansanrunojen yllättävääkin maailmaa nykypäivän ihmisen näkökulmasta, teatterileikkinä.

Juha Hurme on todennut, että Kalevala on komedian tekijöille mainiota materiaalia, koska siihen sisältyy niin paljon väärinkäsityksen ryteikköjä. Emme pilkkaa niitä, vaan avaamme ne, nauraen myös itsellemme, hän on sanonut.

Väinämöinen kannattaakin ottaa vastaan ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin. Huumori joko kolahtaa tai sitten ei. Esitys varmasti saa ihailijansa, mutta loputon leikki voi myös alkaa puuduttaa. Jokainen reaktio on ihan yhtä oikea.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Juha Hurme, musiikki: Pekko Käppi. Puvut: Henna Mustamo, valot ja lavastus: Juha Haapasalo, äänet: Jarkko Tuohimaa. Rooleissa: Petra Ahola, Teija Auvinen, Pentti Helin, Janne Kallioniemi, Heidi Kiviharju, Myy Lohi.