Paula ”Papu ” Eloranta täyttää 75 vuotta ja juhlii synttäreitä messun yhteydessä

Pälkäneen seurakunnan lähetyssihteeri Paula ”Papu” Eloranta täyttää 75 vuotta ja juhlii sitä sunnuntaina 10. syyskuuta kello 10 messun yhteydessä Pälkäneen kirkossa. Papu saarnaa messussa, jossa liturgina on kirkkoherra Jari Kemppainen, musiikista vastaa kanttori Ritva Huomo ja avustajina toimivat lähetyksen ja ystävyysseurakuntatoiminnan vastuuryhmät. Kolehti kannetaan Pilistveren ystävyysseurakunnalle, josta messuun tulee myös vieraita. Messun jälkeen on juhlakahvit seurakuntatalolla.

Paula Eloranta (e. Muona) on syntynyt 12.9. 1948 Kuopioissa vaattureiden lapsena. Lapsuuden hän vietti Varkaudessa. Ylioppilaaksi hän pääsi Tampereen Yhteiskoulusta ja valmistui sosionomiksi Tampereen yliopistosta.

Eloranta aloitti Pälkäneen seurakunnan nuorisotyönohjaajana 1.3. 1973 ja työskenteli virassa vuoteen 2012, jolloin jäi eläkkeelle. Oltuaan vuoden eläkkeellä hän aloitti seurakunnan lähetyssihteerinä. Seurakunta on Papulle toinen koti, jota hän on rakentanut lämpimällä persoonallaan ja monipuolisilla taidoillaan. Seurakunnan lisäksi hänelle tärkeitä ovat lapset, 5, ja lapsen lapset, joita on 10.