Poliisi jatkaa tulipalojen tutkintaa tehdystä vangitsemisesta huolimatta

Poliisin mukaan Pirkanmaalla tänä ja viime vuonna tapahtuneiden tulipalojen tutkinta jatkuu.

Pirkanmaalla on vuosina 2022 ja 2023 tapahtunut kymmeniä tulipaloja, joissa ei ole havaittu luonnollista syttymissyytä. Tavanomaisesti palot ovat syttyneet nopeasti ja palopaikat ovat olleet syrjässä tai ainakin valvomattomia kohteita. Palaneissa rakennuksissa ei ole ollut ihmisiä syttymishetkellä.

Tulipalot ovat työllistäneet pelastusviranomaisten lisäksi laajasti eri poliisin yksiköitä, ja niistä on koitunut huomattavaa omaisuusvahinkoa. Osa palaneista kohteista on ollut vakuutettuina, osa ei. Palojen omaisuusvahingot ovat siten jääneet kiinteistöjen omistajien ja eri vakuutusyhtiöiden kannettaviksi. Palot ovat lisäksi aiheuttaneet erityisesti lähiympäristöön turvattomuutta. Poliisi muistuttaa, että menetetyt muistot ja muu aineeton omaisuus eivät ole rahallisesti arvioitavissa.

Palot syttyivät tavanomaisesti viikonlopun seutuvilla, yleensä torstain ja sunnuntain välisenä aikana, myöhäiseen ilta- tai yöaikaan ja keskittyivät vuodenajoista keväästä syksyyn. Havainnot usein täyden palon vaiheessa olevista rakennuksista tulivat lähistöllä asuvilta ihmisiltä.

Rikoksen tutkinnassa paikalle tulevien ensipartion välittömät toimenpiteet tapahtumapaikalla ovat poliisin mukaan tavanomaisesti ne ratkaisevimmat koko rikoksen tai jopa rikossarjan selvittämisen kannalta. Asia korostuu tulipaloissa, jossa tutkittava rikospaikka osin tuhoutuu rikoksen jälkeen.

Yksi kiinniotettu, paljon epäilyjä

Kesän aikana poliisi kykeni kohdentamaan rikosepäilyjä yksittäiseen henkilöön ja sulkemaan pois muita mahdollisia tekijäehdokkaita.

Poliisin viime viikolla kiinniottamaa henkilöä epäillään kaikkiaan yhdestätoista rikoksesta. Hän on kuulusteluissa kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt. Kiinniotettu vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin epäiltynä Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä 11 eri rikokseen. Epäillyistä rikoksista 10 on törkeää vahingontekoa ja yksi tuhotyörikos. Henkilöllä ei ole vastaavaa rikoshistoriaa.

Kiinniotetun epäilty osallisuus muihin poliisilla tutkintasarjassa avoinna oleviin paloihin on vielä auki, eikä sarjaan liittyvien epäiltyjen rikosten määristä, tarkemmista tapahtuma-ajoista tai paikoista voida tiedottaa. Poliisin mukaan on ilmeisen selvää, että vangittua ei ole syytä epäillä kaikista poliisilla tutkinnassa avoinna olevista Pirkanmaan tuoreista paloista. Poliisi on ilmoittanut jatkavansa aktiivista tutkintaa ja olevansa tutkinnan aikana yhteydessä eri asianomistajiin myös korvausvaatimuksien osalta palosarjaan liittyvien rikosten tutkinnassa.

Poliisi muistuttaa, että esitutkinnan aikana kiinniotettu henkilö on vasta rikoksista epäilyn asemassa. Syyttäjä tekee myöhemmin esitutkinnan tietojen perusteella syyteharkinnan ja päättää mahdollisten syytteiden nostamisesta. Vasta tämän jälkeen asia mahdollisesti etenee oikeuteen.