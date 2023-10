”Tämä on erittäin poikkeuksellista” – Miksi maito-onnettomuuksia on sattunut tänä vuonna niin paljon Pälkäneellä?

Pälkäneen Lahdentiellä on sattunut kuluvan vuoden aikana maito-onnettomuuksia poikkeuksellisen paljon: tammi-lokakuussa peräti kuusi kertaa. Maitoa on päässyt valumaan maahan sekä Sammontiellä ABC:n luona että Lahdentien ja Hämeenlinnantien risteyksen läheisellä levähdyspaikalla.

Pirkanmaan pelastuslaitos on joka kerta puhdistanut alueen. Kunnan ympäristönsuojelu selvittelee aina tilannetta yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Pelastuslaitoksen tehtävä on torjua vahinko ja estää lisävahinkojen aiheutuminen. Kunta vastaa vahingon jälkitorjunnasta, mikä tarkoittaa alueen puhdistamista ja saattamista turvalliseksi.

Valion maidonkeräilystä ja kuljetuksista vastaava logistiikkapäällikkö Petteri Laine myöntää, että maito-onnettomuuksia on sattunut viime aikoina turhan paljon.

– Tämä on meille erittäin poikkeuksellista, ja on tietenkin harmittavaa, että vahinkoja sattuu. Meillä on Suomessa satoja reittejä. Pälkäneen onnettomuudet ovat johtuneet kuljettajan virheellisestä toiminnasta tai ylitäytönestimien teknisistä vioista, Laine sanoo.

Maitoa kerätään yksittäiseltä tilalta yleensä kaksi kertaa viikossa. Maito noudetaan tilalta nuppiautolla, ja kuljettaja käy purkamassa lastin tavallisesti kahteen otteeseen jollakin keskeisellä paikalla odottavaan peräkärrysäiliöön. Kolmannella kerralla kuljettaja kiinnittää nuppiauton peräkärrysäiliöön ja kuljettaa maitolastin sovittuun paikkaan. Pälkäneellä tällainen keskeinen peräkärrysäiliön säilytyspaikka on esimerkiksi juuri Sammontien ABC:n luona. Maidot kuljetetaan Pälkäneeltä yleensä Valion meijeriin Riihimäelle, joskus myös Jyväskylään.

– Meillä on tarkka ohjeistus siitä, miten häiriötilanteissa toimitaan. Vahingoista ilmoitetaan aina pelastusviranomaisille ja varmistetaan, ettei niistä tule jälkiseuraamuksia.

Ei maaperän pilaantumista

Pälkäneen kunnan ympäristötarkastaja Elina Heinosen mukaan maitoa on lähiaikoina päässyt valumaan maahan eri kuljetusyhtiöiden rekoista.

Maito on maahan ja vesistöihin päästessään haitallista, ja on tärkeää varmistaa, ettei sitä pääse valumaan vesistöihin tai niihin johtaviin ojiin. Heinonen kertoo, että maito maahan tai vesistöön päästessään aiheuttaa happamoitumista. Veteen päästessään se vie happea vedestä. Pälkäneen onnettomuudet ovat tapahtuneet pohjavesialueen ulkopuolella.

– Ei ole päässyt tapahtumaan maaperän pilaantumista, eikä maitoa ole päässyt myöskään vesistöihin, Heinonen lisää.

