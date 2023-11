Taivaan kansalaisen ”passi”

Suomalaisen lähetystyön uranuurtajan, Marti Rautasen, kerrotaan sanoneen, että hän on kahden maan kansalainen: Namibia ja taivas. Tällä hetkellä itse sukkuloin kolmen maanpäällisen maan väliä: Englanti, Ranska ja Suomi. Maasta toiseen siirryttäessä tarvitaan voimassa olevaa henkilöllisyys- todistusta eli useimmiten passia. Jos voimassa olevaa passia ei ole, voidaan maahan tulo evätä. Normaalisti passia pitää anoa kyseisen maan lähetystöstä, sisäministeriöstä tai poliisisasemalta. Vuosien kuluessa olen joutunut anomaan passiani niin Lontoosta kuin Kangasaltakin. Olen erittäin kiitollinen Suomen kansalaisuudestani sekä adoptiostani Britannian kansalaiseksi. Kaksoiskansalaisuus mahdollistaa joustavan maasta toiseen liikkumisen EU:n alueella ja Englannissa tänä Brexitin jälkeisenä aikana.

Taivaan kansalaisillakin on ”passi”, jonka he ovat saaneet pyytäessään. Sitä ei voi anoa suurlähetystöstä eikä poliisiasemalta. Taivaan kansalaiseksi voi kuitenkin päästä missä vain, sillä kansalaisuuteen riittää, kun pyytää Taivaan Isaa ottamaan minut/sinut omakseen ja puhdistamaan elämäni, silla taivaaseen ei voi mennä mitään synnin likaamaa. Jeesus on maksanut ikuisen elämäni ”passin” omalla verellään. Jeesukseen turvautuessamme Jumala tarjoaa minulle/sinulle syntien anteeksiantamista ja hyvän omantunnon bonusta.

Taivaan ”passi” on hyvä pitää ajan tasalla niin, että mikään ei tulisi minun ja Jumalan väliin, mikään ei tulisi tärkeämmäksi kuin Jeesus ja hänen valtakuntansa. Hyvällä omallatunnolla on kevyt vaeltaa maanpäällisen vaelluksemme aikana. Muutenkin matkat sujuvat paremmin, kun ei ole liikaa tavaraa mukana joten … ”pankaamme pois kaikki mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään….” (Hb 12.1-2)

Maanpäällisen valtakunnan ja taivaan valtakunnan kaksoiskansalaisuus tarjoaa meille uuden näkökulman ja uuden tärkeysjärjestyksen miettiessämme elämämme valintoja.

Seija Frears, Pälkäneen seurakunnan nimikkolähetti