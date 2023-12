Tältä näyttää Pälkäneen valometsä – katso upeat kuvat avajaisillasta

Onkkaalan Valometsä rakentui tänä vuonna 30 eri tahon voimin. Upeita teoksia ovat suunnitelleet ja toteuttaneet paikalliset yhdistykset, yritykset ja yksityiset henkilöt. Suunnittelu aloitettiin jo syyskuussa.

– Palaverien lisäksi meillä oli Whatsapp-ryhmä, jossa pysyimme kartalla siitä, mitä ja millaisia teoksia on Valometsään tulossa, Sanna Hämäläinen Valometsän organisoijasta Onkkaalanraitti ry:stä kertoo.

Tämän vuoden teoksissa on hyödynnetty viime vuonna hankittuja valoja ja ostettu toki myös uusia. Syrjänharjuun vesitornin lähistölle rakentuneella alueella on esimerkiksi valoa tuovia karkkitikkuja, iso lintuteos ja joulupukki joulukuusineen kierrätysautossa. Vesitornikin on tänä vuonna saanut valoa ylleen. Tonttupolku on viimevuotiseen tapaan Pälkäneen MLL:n käsialaa.

– Yhteistyössä on todellakin voimaa. Nyt kun järjestämme Valometsän toisen kerran, suunnittelu on ollut helpompaa, kun homma oli jo kertaalleen tehty. Meillä on upeita talkoolaisia, jotka ovat aina valmiita auttamaan. Iso merkitys tapahtumien järjestämisessä on ollut myös Säästöpankkisäätiöltä saadulla tuella, Hämäläinen kiittelee.

Tapahtumia luvassa ennen joulua

Avajaisten jälkeen Valometsässä on luvassa Lucia-kulkue keskiviikkona 13. joulukuuta. Maanantaina 18. joulukuuta lapsille järjestetään Valometsässä ohjelmaa. Paikalla ovat varhaiskasvatuksessa olevat lapset, mutta myös kotona hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset ovat tervetulleita tapahtumaan, joka pidetään porrastetusti kello 9, 9.30 ja 10.

Torstaina 21. joulukuuta Valometsässä kajahtavat reippaat joululaulut kello 18 alkaen.

Valometsän teoksia pääsee ihailemaan joka päivä kello 16–22 aina tapaninpäivään asti.