Pälkäneen seurakunnan joulutervehdys: Tähdet tähdet

Tähdet tähdet on Rauli ”Badding” Somerjoen säveltämä ja sanoittama laulu, jossa kaihoten katsotaan tähtitaivaalle.

Onkkaalassa on uudet kausivalot kaunistamassa keskustan jouluaikaa. Minusta nämä lumihiutaleet näyttävät tähdiltä. Mielestäni paremmat kuin ne aikaisemmat taskut tai pussit, joilta ne ainakin minusta näytti.

Joulun tähdet niin kuusen ylimpänä koristeena, ikkunoiden tai katujen tähtinä juontavat juurensa ensimmäiseen jouluun. Matteuksen evankeliumin toisen luvun mukaan itämaan tietäjät päättelivät tähden ilmestymisestä, että ennustettu juutalaisten kuningas, Messias, oli syntynyt, ja se myös opasti heidät vastasyntyneen Jeesus-lapsen luokse. Raamatussa sanotaan: ”tähti… kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, se pysähtyi siihen. Se oli heille ensinnä syntymätähti uuden kuninkaan synnystä Juudeassa. Sitten tähdestä tuli opastähti, joka johdatti heidät ensin Jerusalemiin, sitten Betlehemiin. Mikään muu kirkas tähti ei ole historiassa niin tunnettu kuin tämä.

On esitetty useita selityksiä, joiden mukaan Betlehemin tähteä koskeva kertomus perustuisi tähtitieteelliseen ilmiöön, Raamatussa mainitut Itämaan viisaat saattoivat olla kotoisin Babyloniasta, nykyisen Irakin alueelta. Babyloniassa harrastettiin ajanlaskun alun tienoilla aktiiviesti tähtitaivaan tutkimusta. Näin nämä viisaat tietäjät olisivat olleet astrologeja. Jotkut ovat ehdottaneet, että kyseessä olisi ollut kirkas pyrstötähti eli komeetta tai räjähtävä tähti. Jo Johannes Kepler esitti Betlehemin tähdelle selitykseksi planeettojen kohtaamista eli konjunktiota. Tähtitiedettä harrastanut Forssan rovasti Risto Heikkilä on ehdottanut selitykseksi Jupiterin ja Venuksen kohtaamista vuosien 3–2 eKr. aikana. Tai sitten Betlehemin tähti oli ihan yliluonnollinen ilmiö Betlehemin yllä. Yhtä kaikki, tähti johdatti viisaat Betlehemiin, Jeesuksen syntymäpaikalle ja siksi juhlistamme joulua tähdellä.

Mistä löydämme tänä jouluna vastasyntyneen Jeesuksen? Raamatusta. Raamattu, Jumalan sana on meille tähti, joka johtaa Jeesuksen luokse. Emme löydä sinne itse. Jokainen joulun tähti on Jumalan sana, joka kertoo täällä on. Täällä on vastasyntynyt Jeesus Kristus. Tulkaa tänne!

Keskustien ja Onkkaalantien tähdet johtavat mäkeä ylös suoraan Pälkäneen kirkkoon. Kirkko on joulunaikana talli, jonka seimeen Jeesus syntyy. Siis kirkkoon tänä jouluna tähden viitoittamaa tietä.

Jari Kemppainen

Pälkäneen kirkkoherra