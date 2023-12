Jeesuksen ihmetekoja: veden muuttaminen viiniksi. Kuolleen herättäminen eloon. Nälkäisten ruokkiminen viidellä leivällä ja kahdella kalalla.

Nämä olivat ihmeitä, mutta Jeesus ei tyytynyt pieniin ihmeisiin. Kyse ei ollut yhdestä pullollisesta viiniä, juuri kuolleesta tai yhdestä ruokitusta pöytäseurueesta. Viiniä oli 600 litraa. Lasarus oli ollut kuolleena jo neljä päivää. Juutalaisen uskomuksen mukaan sielu lähti ruumiista kolmantena päivänä, joten kukaan ei todellakaan odottanut Lasaruksen enää heräävän. Ruokkimisihmeen koki yli 10 000 ihmistä. Siinä ei pikkuleivillä pärjätä, kun aletaan ruokkia tuollaista joukkoa.

Jumala on yltäkylläisyyden Jumala. Maailmassa on asioita, joita emme voi edes laskea. Kuten havupuun neulaset. Yhden oksan neulaset ehkä, mutta sitten alkaa mennä laskut sekaisin. Tai hiekanjyvät rannalla, niitä on loputtomasti. Hiuksia päässäni, ei niitä voi laskea. Me oikaisemme ja laskemme vain, että kolme kuusta, yksi ranta ja perheen verran parturoitavia päitä.

Kaikki tämä kuuluu Jumalan luonteeseen. Hän on suurempi kuin meidän käsityskykymme.

Jo 1. Mooseksen kirjassa Jumala lupaa Aabrahamille suuria. ”Näin sanoo Herra: – – siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät meren rannalla …” (1.Moos. 22:16-17)

Aabraham sai lupauksen, että hänen jälkeläistensä määrä tulee olemaan suuri. Lapsettomalle vanhalle miehelle tuo lupaus oli erityinen. Aabraham ei toki itse päässyt näkemään lupauksen toteutumista. Hän sai yhden pojan, josta alkoi jälkeläisten määrä kasvaa sukupolvesta toiseen. Aabraham oli ensimmäinen linkki ketjussa, josta kasvoi Israelin kansa. Ja tuo kansa oli Jumalan itselleen, omaisuuskansaksi valitsema joukko, jota tarvittiin, jotta koko maailman pelastanut Kristus, Messias, oli mahdollista syntyä.

Jumalalla on suunnitelma meidänkin elämämme varalle. Se voi olla käsittämätön tai mitättömän tuntuinen, mutta olla palvelemassa suurta tarkoitusta, millä on siunaus suurelle joukolle. Jumala pyytää meiltä uskollisuutta pienessä ja vastaa yltäkylläisesti.

Asta Vuorinen