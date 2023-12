Minkä värinen on joulu?

Otsikossa olevaa kysymystä kyselin muutama vuosi sitten alakoulujen joulukirkossa. Onko joulu valkoinen – valkoinen kuin lumi? Lunta ei tarvitse sataa kuin muutama sentti, niin musta maa muuttuu aivan toisenlaiseksi.

Tätä kirjoittaessa en tiedä, onko tämä joulu valkoinen. Mutta sen tiedän, että ainakin kirkon alttari on. Joulun alla alttari on puettu violettiin, odotuksen ja katumuksen väriin. Mutta jouluyönä väri vaihtuu valkoiseen, joka on ilon ja kiitoksen väri. Paimenten ja enkelien kanssa iloitsemme ja kiitämme Jumalaa Vapahtajan syntymästä. Jeesuksen rakkaus voittaa kaiken mustan ja pimeän, jota meidän maailmassamme tänäkin jouluna on.

Mutta voisiko joulu olla myös punainen – niin kuin tonttulakki tai punaposkinen jouluomena? Monet muutkin jouluun liittyvät asiat ovat iloisen punaisia. Me tarvitsemme iloa, lämpöä ja toisten huomioimista – tämän ajan huonoista uutisista huolimatta tai ehkä juuri siksi. Se, että jossain on vihaa, ei tarkoita, että kaikki rakkaus olisi kadonnut. Liikenteessä punainen liikennevalo sanoo meille: pysähdy! Joulu kutsuu meitä pysähtymään ja viettämään aikaa perheen ja läheisten kanssa. Moni tulee kirkkoon ja käy viemässä kynttilöitä rakkaiden haudoille. Mutta muuten kylä on jouluna hiljainen. Joulun väri voisi olla myös punainen.

Vai olisiko joulu sittenkin vihreä – niin kuin joulukuusi? Vihreä on uuden elämän väri. Jos meidän joulustamme puuttuisi kokonaan kuusi, siitä puuttuisi aika paljon. Silloin puuttuisi myös latvan tähti, joka muistuttaa Jeesuksen syntymästä. Ja puuttuisi kynttilät, jotka julistavat, että Jeesus on valo ja toivo kaikille kansoille. Liikenteessä vihreä tarkoittaa, että saa mennä. Jeesus syntyi ihmiseksi ja meidän pelastajaksi. Jeesuksen vuoksi Jumala näyttää meille vihreää valoa. Jeesukseen uskoen me voimme lähestyä Pyhää Jumalaa turvallisin mielin ja saamme kutsua häntä nimellä Isä. Jeesus saa meissä aikaan uutta elämää. Hän antaa uuden elämän. Joulu voisi siis olla myös vihreä.

Minkä värinen sinun joulusi on?

Rauhallista joulua sinulle ja läheisillesi,

toivottaa Janne Vesto

Luopioisten pappi