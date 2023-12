Hartauskirjoitus: Rauhan Ruhtinas saapuu

Rauhaa – sitä me kaipaamme. Haluamme rauhaa omaan sisimpäämme, rauhaa koteihimme, rauhaa kotikyläämme, kaupunkiimme, isänmaahamme ja koko maailmaan. Mistä uskot rauhan tulevan? Riittävätkö kynttilät ja jouluinen tunnelma tuomaan rauhan levottomaan mieleen? Entä joulun jälkeen?

Joulun sankarilla, Jeesuksella, on monta nimeä: ainakin Herra, Pelastaja, Vapahtaja, Kristus (tarkoittaa Jumalan valittua), Tosi Jumala, Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä ja Rauhan Ruhtinas. Koko kristillinen maailma hiljenee pian viettämään tuon ihmeellisen lapsen, Jumalan Pojan, syntymäjuhlaa. Kirkot, kappelit, radio, televisio ja nykyään myös sähköiset viestimet kokoavat ihmiset 2000 vuotta sitten ensimmäisen kerran kuulutetun ilosanoman äärelle: Teille on syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, Herra!

Jeesus ei jäänyt seimeen eikä edes hautaan makaamaan, vaan voit kutsua Hänet kunniavieraaksi omaan juhlaasi ja arkeesi, missä ikinä oletkin. Jeesus itse sanoo: Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Ja toisaalla: Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

Rauhan Ruhtinas on antanut miljoonille ihmisille rauhan, joka pysyy. Kutsutaan hänet omaan elämäämme ja rukoillaan, että Hänet kutsuttaisiin tuomaan rauhaa kaikkialle maailmaan.

Johanna Kohonen

diakoni & lähetyssihteeri, Kangasalan seurakunta