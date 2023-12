Hyödylliset keittiövälineet jokaiseen keittiöön

Keittiöön voi ostaa vaikka minkälaisia hauskoja keittiövälineitä, jotka voivat tehdä ruokien tekemisestä helpompaa tai auttaa keittiön organisoimisessa. Monet keittiövälineet vaikuttavat kuitenkin hyvältä ostokselta ostoshetkellä, mutta huomaat pian käyttäneesi ostamaasi laitetta vain kerran tai kaksi, jonka jälkeen se päätyy kaapin perälle.

Tässä artikkelissa esittelemme muutamia hyödyllisiä keittiövälineitä, joita tulet käyttämään mielelläsi kerran toisensa jälkeen. Nämä välineet tekevät keittiöstäsi aivan uuden veroisen.

1. Ilmatiiviit säilytysastiat

Ilmatiiviit säilytysastiat ovat ensisijaisen tärkeitä keittiövälineitä. Niiden avulla voit säilyttää ruoat tuoreina ja pitää keittiösi järjestyksessä. Ilmatiiviit astiat sopivat erinomaisesti esimerkiksi riisin, pähkinöiden, kahvin, kuivattujen hedelmien, murojen, pastan ja mausteiden säilyttämiseen.

2. Tehosekoitin

Tehosekoitin on ehdoton hankinta jokaiselle kotikokille. Tehosekoittimella voit valmistaa muun muassa smoothieita, kastikkeita, jäätelöä ja keittoja. Se on monipuolinen työkalu, joka helpottaa ruoanlaittoa ja tarjoaa vaihtelua ruokalistaan.

3. Leipäkone

Kotitekoisen leivän tekeminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Leipäkone valmistaa pehmeän ja herkullisen leivän nopeasti ja myös aloittelevat jauhopeukalot pyöräyttävät herkulliset leivät leipäkoneella.

4. Monitoimikone

Jos keittiössäsi on paljon vaativia ruoanlaittotehtäviä, monitoimikone on ehdoton hankinta ja se on myös hyvä lahjaidea kokkaajille. Monitoimikoneella voit silputa, jauhaa, viipaloida, raastaa ja voit helposti valmistaa esimerkiksi majoneesia, pähkinävoita ja muita kastikkeita.

Monitoimikoneet ovat helppoja puhdistaa ja usein osat voi pestä astianpesukoneessa. Ne säästävät paljon aikaa ja kun opit käyttämään sitä, huomaat, että sillä voi tehdä paljon muutakin.

5. Sauvasekoitin

Rakastatko kermaisia keittoja? Sauvasekoitin on täydellinen työkalu kermaisten keittojen valmistukseen. Sauvasekoittimella voit sekoittaa keitot, kastikkeet ja soseet suoraan kattilassa ja säästää näin aikaa ja vaivaa.

6. Mehulinko

Mehulinko on olennainen keittiöväline, jota kannattaa käyttää päivittäin terveellisen elämäntavan ylläpitämiseksi. Mehulingolla voit puristaa mehut sitrushedelmistä ja nauttia raikkaasta tuoremehusta.

Mehulingolla voit helposti saada enemmän mehua hedelmistä ja vihanneksista verrattuna käsin puristamiseen. Voit valmistaa erilaisia mehusekoituksia yhdistelemällä erilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Se voi olla myös hyvä lahjaidea opiskelijalle, joka pitää terveellisistä mehuista ja smoothieista.

7. Iso siivilä

Iso siivilä on nopea ja tehokas työkalu pastan, höyrytettyjen vihannesten, kalan, liotettujen hedelmien ja keitettyjen kananmunien valuttamiseen. Siivilää käytetään myös tuoreiden vihannesten ja yrttien puhdistamiseen.

Älä yritä kaataa ylimääräistä vettä pois kattilasta ilman siivilää – tämä menetelmä ei ole vain tehokas, vaan myös vaarallinen. Siivilän käyttäminen on paljon turvallisempaa ja nopeampaa.

8. Riisinkeitin

Riisi on tärkeä osa monen ruokavaliota. Riisinkeitin on kätevä työkalu, jonka avulla keität riisin täydelliseksi joka kerta.

Riisinkeitin säästää aikaa ja vaivaa keittiössäsi. Voit unohtaa riisin ylikypsentämisen tai palamisen. Riisinkeitintä on helppo käyttää ja se tarjoaa selkeät ohjeet riisin keittämiseen.

9. Raastin

Hyvä nelipuolinen raastin on yksinkertainen ja kätevä työkalu moniin ruoanlaittoon liittyviin tehtäviin. Raastimella voit raastaa raakoja vihanneksia, kuten porkkanoita, punajuuria, retiisejä ja perunoita. Se on myös hyödyllinen juuston raastamisessa.

Raastaminen on usein nopeampaa kuin vihannesten hienontaminen veitsellä, ja se tuottaa tasaisempia paloja. Hyvään nelipuoliseen raastimeen sisältyvät yleensä hieno, keskikokoinen, karkea raastin sekä viipalointi.