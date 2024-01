Uusi vuosi uusi kristinusko

Uuden vuoden kunniaksi on aina hyvä uudistaa kristinuskoa. Kristittyjen Raamattu oli pitkään Septuaginta eli kreikkalainen vanhan testamentin käännös. Rabbiiniset juutalaiset sulkivat kaanonin vain hebrealaisiin teksteihin. Septuagintassa on Makkabilaiskirjat, joissa kuvataan juutalaisten ahdinkoa Aleksanteri Suuren sotapäällikön perustaman hallitsijasuvun seleukidien käsissä.

Makkabilaiskirjojen mukaan nämä muun muassa asettivat Zeuksen alttarin Jerusalemin temppeliin ja uhrasivat siinä sian, mikä oli juutalaisille kauhistus, ja tämä uskonnollinen sorto johti juutalaisten kapinaan ja Israelin toiseen kuningaskuntaan (142 eKr.–63 jKr.), jonka lopulta Rooma valloitti.

Hellenismi siis oli vaikuttanut juutalaisuuteen, ja kristitytkin omaksuivat kreikkalaisen filosofian vaikutteita muun muassa käsitykseensä Jumalasta ja ihmisestä. Aleksanteri Suuren hovifilosofi Aristoteles ajatteli, että osa orjista ovat luontonsa puolesta orjia, ja hänen Jumalansa oli tunteeton liikkumaton liikuttaja.

Valitettavasti kristitytkään eivät kyseenalaistaneet orjuutta kunnolla kuin vasta noin 1700-luvulla (kveekari, valistus ja Great Awakening), vaikka jo kirkkoisä Gregorius Nyssalainen (335–394 jKr.) on yksi pienistä poikkeuksista. Gregorius ajatteli, että Jumalan täyteyden takia ketään ihmistä ei saa kohdella toisarvoisena.

Vasta 1900-luvun taitteessa Darwinin evoluutioteorian vaikutuksesta Englannissa tajuttiin, että Jumalalla on tunteet – hän on asettunut kärsimään evoluution loputtomia kuolemia ja luonut kärsimyksensä kautta ihmisen ja tuonut meille Jeesuksen. Tästä oivalluksesta on tullut marginalisoitujen ihmisten voimavara, koska Jumala tuntee heidän ahdinkonsa.

Kristinusko saa uudistua, sillä luterilainen kirkko on vihkinyt naisia papeiksi Suomessa aina syntymävuodestani 1986 alkaen. Jumala tuntee, vaikka hänellä ei ole kehoa, sillä Hän myös ajattelee ilman aivoja. Jumala on läsnä, vaikka hän on näkymätön ja hän on vierelläsi, vaikka tuntisit olevasi yksin. Lisäksi Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista, vaikka en uskoisi siihen.

Jumala saa asettua seksuaalivähemmistöjen puolelle ja puolustaa niin palestiinalaisia kuin israelilaisia, sillä Jumala on Rakkaus.

Hyvää uutta vuotta ja uudistunutta uskoa kaikille!

Onni Sydänlähde