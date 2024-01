Ninni Palomurto on oppinut toimimaan ruuhkankin iskiessä – ”Tärkeintä on pitää homma kasassa kiireestä huolimatta”

Ninni Palomurto on paiskinut töitä Aapiskukon Hesburgerilla jo 13-vuotiaasta lähtien. Välillä hän on ollut kahvion puolellakin tarpeen mukaan.

– Kaikki alkoi kesätöistä. Jatkoin viikonloppuvuoroissa ja olin aina kesät tässä. Nyt olen saanut jatkaa oppisopimuksella, sanoo 18-vuotias pälkäneläinen.

Tarkoitus on valmistua merkonomiksi keväällä. Ammatilliset opinnot on suoritettu. Palomurto keksi kysyä työnantajalta oppisopimusmahdollisuutta, sillä hän kokee itsensä enemmän työntekijäksi kuin koulun penkillä istujaksi.

– Toki opinnotkin saattavat myöhemmin tulla kyseeseen, mutta tässä vaiheessa oppisopimus oli minulle ihan paras juttu, sanoo vuoden omassa kodissa asunut Palomurto.

Työt vaihtelevat laidasta laitaan, ja siihen kuuluu asiakaspalvelua, siisteydestä huolehtimista, paistoa ja kassaa, tiskejä ja välillä myymälän puolella olemista.

– Tykkään olla kassalla, mutta paistokin on ihan jees. Vähän fiiliksen mukaan vaihtelee.

Mukavat työkaverit motivoivat, ja kivat asiakkaat piristävät päivää. Palomurto yrittää itse olla positiivinen, vaikka joskus toki tulee hankaliakin tilanteita vastaan. Oma asenne ratkaisee tällöinkin.

– Työ kasvattaa sietokykyä. Kun tekee itse töitä asiakaspalvelussa, on oppinut myös huomaamaan, mikä on hyvää palvelua ja kohtelua.

Monta asiaa samaan aikaan

Palomurto kehuu työtiimiään hyväksi. Työvuorot vaihtelevat aamusta iltaan. Haastatteluhetkellä hän oli tullut välivuoroon, joka kestää noin kello 12–19.30. Aamuvuoro on 10–17.30, iltavuoro 14–21.30. Välillä tulee venymisiä, jos joku esimerkiksi sairastuu.

– Pidän eniten illasta, koska tykkään nukkua pitkään. Aamuvuorokin on hyvä omalla tavallaan.

Palomurrosta työ vaatii ennen kaikkea sietokykyä. Välillä voi tulla isoja bussikuormallisia porukkaa Lahdentien varrella kun ollaan, ja ruuhkia syntyy. Tällöin pitää pystyä hallitsemaan monta asiaa samaan aikaan eikä saa alkaa stressata tai hätäillä.

– Pitää pysyä rauhallisena ja ennakoida asioita. Tietty järjestelmällisyys on hyväksi. Onneksi en yleensä stressaakaan mistään.

Ninni Palomurto on oppinut paljon vuosien varrella, ja työ on myös kasvattanut. Hän on pitänyt itseään ujona, mutta sekään ei haittaa tiettyyn rajaan saakka. Oikea asenne on merkittävin.

– Tärkeintä tässä työssä on oma-aloitteisuus, ystävällisyys ja halu palvella. Joillakin noita piirteitä löytyy luontaisesti, mutta osa saattaa kesätöissä huomata, ettei tämä työ olekaan oma juttu.

Palomurto pitää työstään, mutta aikoo luultavasti opiskella jatkossa lisää. Myös Aapiskukolla voi edetä tehtävästä toiseen.

Tässä juttusarjassa Sydän-Hämeen Lehti esittelee paikallisia ihmisiä työnsä äärellä.

Katso aiemmin julkaistut jutut: