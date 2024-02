Hyödynnä kotitalousvähennys – Pirkanmaan Imupalvelu apunasi

Moro, pirkanmaalaiset!

Olen Jan Hautaniemi ja vastaan Pirkanmaalla, että palvelu pelaa ja työt tehdään ajallaan

Me palvelemme teitä kaikkialla Pirkanmaalla. Apu on lähellä, ja sinä voit luottaa työmme laatuun.

Meillä imupalvelulaisilla on pitkä ja monipuolinen kokemus alasta. Korkea ammattitaito on kaiken tekemisemme punainen lanka.

Haluamme, että kaikki sujuu turvallisesti ja luotettavasti. Kerromme, mitä teemme. Esitämme vaihtoehtoja, tarjoamme kuhunkin tilanteeseen parasta mahdollista ratkaisua.

Huolehdimme koko henkilöstömme työturvallisuudesta. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta pystymme operoimaan vaikeissa ja ongelmallisissakin paikoissa.

Siisteys on kaiken a ja o. Myös siisteys on merkittävä turvallisuuden tae.

Meillä työt eivät jää koneista, laitteista eikä työvälineistä kiinni. Käytössämme on korkeatasoinen varustus. Meillä on paljon itse kehittämiämme laitteita, jotka nopeuttavat toimintaamme, säästävät vaivaa ja tuovat tekemiseen taloudellisuutta. Huomionarvoista on, että meillä on käytössämme patentoituja työlaitteita.

Koko henkilöstömme työskentely pohjaa rautaiseen ammattitaitoon. Väkemme on perehdytetty taloon ja sen palvelu- ja työkulttuuriin.

Olemme Pirkanmaalla juuri Sinua varten.

Soita, ota yhteyttä, kun tarvitset osaamistamme ja palvelujamme.

Suurtehoimurointia ja puhallusta nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla koko Pirkanmaalla

Monipuoliset palvelut

Teemme suurtehoimurointia ja -puhallusta kalustolla, joka on todistetusti tehokas. Kalustomme imuteho on nimittäin 4500-10000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa. Tarjoamme suurtehoimuroinnin lisäksi myös erilaiset puhalluspalvelut, putkistojen korjaukset sekä alustilojen kunnostukset ja kuntokartoitukset. Tutustu lisää palveluihimme!

• Suurtehoimurointi

• Puhalluspalvelut (esim. sepeli, lecasora, vaahtolasi)

• Putkistojen korjaukset (viemärit, salaojat, vesiputket)

• Tuulettuvan alapohjan kunnostus ja kartoitus

Olemme tehneet lukuisia kohteita ja olemme toteuttaneet projekteja muun muassa talojen alustiloissa, tehneet eristeiden poistoja välipohjista, tehneet öljysäiliöiden ja viemäri-

linjojen täytöt ja korjaukset. Olemme tehneet myös lukuisia muita vaikeita kohteita, joissa pneumaattinen materiaalin siirto on tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Monipuolinen kalusto taipuu moniin kohteisiin

Luotamme tekemissämme töissä laadukkaaseen ja tehokkaaseen kalustoon. Puhalluskalustoon olemme kehittäneet ja patentoineet menetelmän, jossa säiliö täytetään koneellisesti, jolloin voimme varmistaa tauottoman työskentelyn pitkiksikin ajoiksi. Yrityksemme 20 autoa ja 40 ammattilaista ehtivät samanaikaisesti moniin kohteisiin, työmaiden laajuudesta riippumatta.

• Puhalluskaluston patentoitu menetelmä

• Tehokas, uudenaikainen kalusto

• Imuteho on 4500-10000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa.

• Käytössä olevan kaluston säiliön tilavuus on 10-25 kuutiota

• Käytettävän letkun koko on 6” tai sitä pienempi riippuen työkohteesta.

• Imurobotit ahtaisiin tiloihin

• Betonimurskaimet

Lauri Järvisen tarkat silmät ovat harjaantuneet työssä putkien, viemäreiden ja salaojien ongelmien löytämiseen. Oikea-aikainen ja säännöllinen kuvaus pelastavat katastrofeilta.

– Kyllä nämä putket ovat 40 vuotta toim ineet moitteettomasti, mutta nyt … Vuosikausien kokemuksen putki-, viemäri- ja salaojakuvauksessa kerryttänyt Lauri Järvinen kuulee tiuhaan niin omakotitaloasujien kuin kerros- ja rivitalo-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien päivittelyä, kun kaikki ei mene niin kuin Strömsössä.

Pitkään ja monipuolisesti putki-, viemäri- ja salaojituskuvauksiin perehtynyt Järvinen sanoo vankalla asiantuntemuksella, että monilta vaikeilta ja kalliilta vahingoilta ja rikoilta vältyttäisiin, jos suomalaiset omaksuisivat ennaltaehkäisevän toiminnan kulttuurin. Arkielämässä se tarkoittaa sitä, että kiinteistöstä kuin kiinteistöstä vastaavat ihmiset teettäisivät järkevin säännöllisin aikavälin muun muassa putkien, viemäreiden ja salaojien kunnon tarkastuksen.

Järvinen korostaa, että putkien, viemäreiden ja salaojien suunnitellulla silmällä pidolla havaitaan ongelmat ja pulmat jo niiden oireilu- ja syntymisvaiheessa. Hän teroittaa, että välitön puuttuminen estää tilanteen kroonistumisen ja ajautumisen vakavaksi.

Kuvauksen ammattilaiseksi kouliintunut Järvinen teroittaa, että niin omakoti-, rivi- kuin kerrostalossa asuvat voivat elellä varsin huolettomasti, kun heillä on varmuus kaikkien putkien asianmukaisesta kunnosta ja toimivuudesta. Pahaksi äityneet ongelmat johtavat yleensä pitkäaikaisiin ja haasteellisiin korjauksiin sekä remontteihin.

– Jokainen kohde on uniikki. Siksi käytäntö on paras opettaja kuvauksessa. Silmä kouliintuu erottamaan kaikki poikkeamat ja outoudet. Teen kaikista kuvauksista seikkaperäisen raportin; se on tarkka dokumentti erilaisten putkien tilasta.

Järvinen kertoo, että kaikki inhimillisessä elämässä mahdolliset asiat näkyvät kuvauksissa.

– Joskus mietin, miten tämäkin löytämäni juttu on totta! Yhdenkin kerrostalon viemäristöstä löytyi aikuisen farkut. Miten housut olivat päätyneet niin ahtaaseen paikkaan, jäi ikuiseksi mysteeriksi.

Järvinen muistuttaa, että jokainen ihminen voi tehdä oman osansa putkien, viemäreiden ja salaojaputkien toimivuuden hyväksi.

– Kun on silmät auki ja korvat kuulolla, havahtuu signaaleihin. Niitä ovat esimerkiksi pulputtava vesi tai hitaasti poistuva vesi. Hajukin paljastaa, ettei kaikki ole kohdallaan.

Lauri Järvinen hoitaa kuvauksen – apu ja tekijät ovat lähellä

Pitkistyessään ongelmat pahenevat. Hädän hetkellä ja tilanteen ollessa päällä on saatava rehellinen tilannekuvaus ja luotettavat askeleet eteenpäin. Pirkanmaan Imupalvelu on erikoistunut vaikeidenkin pulmien ratkomiseen. Henkilökunta koostuu eri tehtävien huippuammattilaisista. Käytössä oleva tekniikka ja kalusto on toimialan moderneinta.

Lauri Järvinen vakuuttaa, että kuvauksien osoittaessa jatkotoimien tarpeellisuuden, hyvät neuvot ovat lähellä.

– Me tarjoamme koko palveluketjun, asiakas ei tarvitse muita. Imupalvelussa kaikki työvaiheet tehdään omalla porukalla.

Taloyhtiöissä eletään parhaillaan kevätkokouksien aikaa. Nyt on hyvä hetki kantaa vastuuta niin omasta kotitalosta kuin kodista osakeyhtiömuotoisessa rivi-, pari- tai kerrostalossa. Putkien, viemäreiden ja salaojien hyväksi kannattaa tehdä kaikki mahdollinen, joten mörkömäisen pelottavat katastrofit eivät toteudu omalla kohdalla.

MATTI PULKKINEN

SOITA JO TÄNÄÄN: 0400 167 075

Lähetä tarjouspyyntö tai kutsu: lauri.jarvinen@imupalvelu.fi

Muista hyödyntää kotitalousvähennysmahdollisuus

OTA YHTEYTTÄ PIRKANMAALLA

0400 171 986

pirkanmaa@imupalvelu.fi

pirkanmaanimupalvelu.fi

TOIMIPAIKKAMME PIRKANMAALLA

• AKAAN TOIMIPAIKKA / VARIKKO

Humalikorventie 2,37800 Akaa

• SÄÄKSJÄRVEN TOIMIPAIKKA

Vikinraitti, 33880 Lempäälä