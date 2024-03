Matkahuoltoillassa keskiviikkona Junkkaala ja Kujanpää

Keskiviikkona pidetään Matkahuoltoilta kello 18 Pälkäneen seurakuntatalossa. Raamattuopetuksina ovat Pyhän Hengen työ ja rakentava karismaattisuus (TT Eero Junkkaala) sekä henkimaailman kohtaaminen (pastori Lea Kujanpää ja Junkkaala).

Eero Junkkaala on Pälkäneen seurakunnan ensimmäinen nuorisotyönojaaja (1969-70). Hän on pappi, teologian tohtori, arkeologi ja kirjailija. Junkkaala on kirjoittanut yli viisikymmentä kirjaa, jotka käsittelevät Raamatun historiaa ja tulkintaa sekä elämänkatsomuksellisia ja hengellisiä teemoja.

Lea Kujanpää on Kansan Raamattuseuran koulutusjohtaja, pappi, viestinnän asiantuntija ja diplomihuilisti. Junkkaala ja Kujanpää ovat viime aikoina tulleet tunnetuksi henkimaailmaan liittyvistä aiheista.