Pälkäneen seurakunta

Ekumeeninen lähetyspyhä: Kristityn vapaus

Kastettu: Minttu Camilla Lilja Mäkinen, Tampereen Harjun seurakunnasta.

Avioliittoon vihitty: Anssi Tapani Savisaari ja Marja-Leena Mikkola, Kuulialasta.

Kuollut: Eeva Lyydia Saastamoinen 95 v., Padankoskelta.

Kolehdit 1.10. Pälkäne: Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen identiteetin vahvistamiseen, Suomen teologinen instituutti ry 332€. Luopioinen: Seurakuntien varhaiskasvatuksen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta 134,90€. Kiitos. 8.10 Toni ja Hanna Lindholmin tekemään lähetystyöhön Saksassa Kansanlähetyksen kautta.

JUMALANPALVELUKSET:

Su 8.10. Suomalainen messu klo 10 Pälkäneen kirkossa. Suomi 100-tapahtuma ja ekumeeninen lähetyspyhä. Musiikista vastaa Pälkäneen seurakunnan kuorot ja paikallisista soittajista koottu seitsemän soittajan bändi kanttoreiden Johanna Lemmetyisen ja Ritva Huomon johdolla. Liturgi Jari Kemppainen, saarnajana lähetysjohtaja, pastori Mika Tuovinen Kansanlähetyksestä. Kirkkokahvit diakonian hyväksi ja lähetystilaisuus seurakuntatalolla.

Su 15.10. Sadonkorjuumessu klo 10 kirkossa, Jari Kemppainen, Johanna Lemmetyinen, musiikki Aimo Kokkola. Messukumppanina MTK. Tuo syksyn satoa siunattavaksi.

MUU TOIMINTA:

Ke 4.10. torikahvio klo 10-13 srk-talossa diakonian hyväksi

Ma 9.10. Tehdään ja ollaan yhdessä klo 10-13,

Ma 9.10. klo 13 LÄDI:ssä lauletaan ja kerrotaan lähettien kuulumisia, nyyttärit, srk-talo

Ti 10.10. Perhekerho klo 10. Marttikirkko, aloitetaan kirkossa, keitto srk-talossa.

Ke 11.10. torikahvio klo 10-13 srk-talolla lähetyksen hyväksi, arpajaiset.

LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

JUMALANPALVELUKSET:

Su 8.10. Ei jumalanpalvelusta Luopioisissa. Suomalainen messu Pälkäneen kirkossa klo 10. Pälkäneen seurakunnan kuorot ja paikallisista soittajista koottu seitsemän soittajan bändi kanttoreiden johdolla. Mika Tuovinen, Jari Kemppainen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntatalolla

Su 15.10. Sadonkorjuumessu kirkossa klo 10, Vesto, kanttorina Kaija Huhtanen, MTK, Maa-ja kotitalousnaiset.

Su 22.10. Suomalainen messu Luopioisten kirkossa klo 10.

MUU TOIMINTA:

Ma 2.10. Perhekerho srk-keskuksen alakerrassa klo 10-12, Giren.

Ti 3.10. Pysäkkikahvio klo 14-16. klo 17.30 Kävele naiselle ammatti. Kierretään Luopioisten kuntorataa klo 17.30 alkaen. Kävelyn jälkeen iltapalaa, hartaus ja saunomista kunnan saunalla Vohlisaaressa. Giren, diakonian vastuuryhmä.

Ke 4.10. Isko Anna Tapion luolalla klo 16.30.

To 5.10. Raamatun äärellä srk-keskuksessa klo 10.30, Maarit Härkönen. Vanhustentalojen kerho klo 13 Vohlisaarentien kerhohuoneella, Giren, Vierellä kulkijat. Hartaus Kukkiakodossa klo 14, Giren, Lemmetyinen.

Pe 6.10. Ei diakoniapäivystystä. Naisten keskustelupiiri klo 17.30 srk-keskuksen alakerrassa.

La 8.10. Lähetyskirppis ja –kahvio srk-keskuksen alakerrassa.

Ma 9.10. Perhekerho srk-keskuksen alakerrassa klo 10, Giren.

Yhteinen toiminta

Ke 4.10. Miestenpiiri Tunkelolla Saarikylissä klo 18, Viianmäentie 76, Vesto.

Pe – La 6.-7.10. Perheleiri Seitsyessä. Luonnetta luonnosta, seikkailua Seitsyessä! Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja Lepistö puh. 040 7120571

Koululaisten kerhoihin voi vielä tulla uutenakin: to 5.10. Jätkis klo 15 Pälkäneen srk-talossa, to 5.10. Tyttökerho klo 15 Pälkäneen srk-talossa, to 5.10. Puuhakerho klo 16.15 Aitoon Pysäkillä.

10×10-synttärit

To 10.10. klo 18 Pälkäneen srk-talossa. Juhlitaan 10 vuotta täyttäneitä sekä 100-vuotiasta Suomea. Ohjelmassa kakkua, hartaus, yhteistä ohjelmaa ja tietenkin syntymäpäiväsankarien laulu ja pieni synttärilahja. Tervetulleita ovat 10-vuotiaat perheineen sekä kaikki, jotka haluavat juhlistaa 10-vuotiaita ja 10×10-vuotiasta! Bussikyyti: Rautajärvi klo 17.15 – Luopioinen klo 17.30 – Aitoo klo 17.45 (kyytiin voi hypätä matkan varreltakin). Takaisin lähtö n. klo 19.45.

Ma 9.10. Reformaatio 500. Luterilainen usko tutuksi. Aihe Synti ja pahuus klo 18 Pälkäneen srk-talolla. Alustajana Jari Kemppainen. Ota katekismus mukaan

Reformaatio 500. Luterilaiset kirjat. Pälkäneen kirjastossa Katekismus, virsikirja ja Raamattu näyttely lokakuun ajan. Aiheesta alustaa Ma 16.10 klo 17.30 kirjastossa Jari Kemppainen

La 28.10. USKON YÖ Pälkäneen kirkossa. Aiheena Sana uskon ilmentäjänä. Omia runoja tai iltarukouksia voi lähettää jari.kemppainen@evl.fi tai palkane.srk@evl.fi tai seurakunnan kotisivujen palkaneenseurakunta.fi palauteteen kautta. Omat iltarukoukset tai runot voi tulla itse lukemaan Uskon yön –tapahtumaan tai runoja tulkitsevat henkilöt voivat lukea niitä illan aikana. Illassa musiikkia, virsiä, kuvia.

Ti 31.10. Teesien ilta klo 18 Pälkäneen kirkossa. Martti Lutherin esimerkin mukaisesti naulaamme ja julkaisemme tämän ajan teesit. Teesi ehdotuksia voi lähettää jari.kemppainen@evl.fi tai palkane.srk@evl.fi tai seurakunnan kotisivujen palkaneenseurakunta.fi palauteteen kautta.