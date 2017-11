Konsertti tarjoaa tien joulun tunnelmaan

– Konsertin järjestelyissä mukana oleminen on mieluista jouluvalmistelua. Musiikki on minulle tie joulun tunnelmaan, Marja-Liisa Suomalainen Pälkäneen elävän musiikin yhdistys Sykkeestä miettii.

Suomalainen ja muu yhdistyksen väki valmistelee kuumeisesti joulukonserttia, joka kuullaan Pälkäneen kirkossa ensimmäisenä adventtisunnuntaina kello 18.30. Konsertti järjestetään yhteistyössä Pälkäneen seurakunnan kanssa.

– On hieno juttu, että Pälkäneellä on yhteistyöhaluinen seurakunta ja kanttorit. Näin saamme osaan lauluista upean urku- ja pianosäestyksen. Osassa lauluista on kitarasäestys, osassa puolestaan herkkä kantelesäestys. Soilat laulavat a cappellana, Suomalainen kertoo.

Ajatus joulukonsertista eli Sykkeen porukan mielissä jo viime syksynä toissavuotisen konsertin perintönä. Tänä syksynä Suomalaisen aloite uudesta konsertista saikin heti innostuneen vastaanoton.

Ohjelma on monipuolinen ja sisältää niin klassikkoja kuin uutta kevyempää musiikkiakin. Suomalaisen mukaan konserttia on ollut helppo järjestää, sillä Sykkeessä on paljon osaavia muusikoita, joista osa tuo nyt panoksensa tähän konserttiin.

Konsertissa esiintyvät muun muassa Rami Hänninen, Vera Suutari ja Noora Rosberg, Päivi Kosonen, Jukka Kittilä, Arja Nuuttila ja Jarmo Tikka.

– Esiintyjäkaarti edustaa kattavasti Pälkäneen alueen musiikkielämää Onkkaalasta Padankoskelle. Jokainen on valinnut laulunsa itse, Suomalainen sanoo.