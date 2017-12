Kunta puoltaa Kostiakodin laajennusta

Kostiakodin saneeraus ja laajentaminen tekisivät mahdolliseksi vanhusten muuttamisen palvelujen tuntumaan aivan kunnan keskustaan ja edistäisivät samalla heidän turvallisten asumistaan. Niinpä Pälkäneen kunta puoltaa lausunnossaan Pälkäneen seudun vanhustenkotiyhdistyksen hakemusta, jolla yhdistys toivoo saavansa laajennushanketta varten investointiavustusta ja korkotukilainaa ARA:lta. ARA eli valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on pyytänyt ratkaisunsa tueksi Pälkäneen kunnan näkökulmaa asiaan.

Pälkäneen kunta huomauttaa, että kunnan väestön ikärakenteen painopiste on muuttumassa vanhempaan suuntaan. Yli 65-vuotiaiden määrän on ennakoitu kaksinkertaistuvan lähitulevaisuudessa. Väestön keski-ikä Pälkäneellä on jo nyt keskimääräisesti iäkkäämpää kuin muualla maassa.

Vanhustenkotiyhdistys osti aiemmin 1300 neliömetrin alueen kunnan omistamaa puistoaluetta Kostiakodin laajennusta varten. Kauppa kunnan kanssa on kuitenkin ehdollinen – se toteutuu, mikäli saneeraukselle löytyy rahoitus.