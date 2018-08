Musiikin soittaminen vei dj:ksi yllytetyn mennessään – Luopioisten Liekissä keikan heittänyt Suvi Pitkänen vannoo elektronisen tanssimusiikin nimeen

”Jos on jotakin, mitä et varmasti osaa, niin soittaa musiikkia”. Siitä kaverin yllytyksestä lähti liikkeelle Suvi Pitkäsen dj-ura.

Aikaa on tuosta kulunut jo kymmenkunta vuotta. Haasteen vastaan ottanut Pitkänen opetteli, piti kokemastaan ja innostui vain lisää.

– Kävi niin, että nälkä kasvoi syödessä. Mitä enemmän tätä on tehnyt, sitä suurempi intohimo sitä kohtaan on syntynyt, hän sanoo.

Dj:n – ”disc jockeyn” – homma ei Pitkäsen mielestä ole mitään tähtitiedettä. Hän uskoo, että kuka tahansa pystyy opettelemaan musiikin soittamisen salat, mutta sukeltaminen pintaa syvemmälle vaatii jo jonkin verran kiinnostusta.

– DJ:n hommassa täytyy ymmärtää musiikista, osata laskea biittiä ja olla rytmikorvaa. Hauskaa se on, hän kuvailee.

Painotukset musiikkityyleissä ovat joka dj:llä vähän omanlaisensa: joku erikoistuu r’n’b-musiikkiin, toinen profiloituu lattari-dj:ksi ja kolmannesta tulee underground-dj. Suomessa työmahdollisuuksia on kuitenkin siinä määrin niukalti, että elantonsa hankkiakseen on pelkän oman lempigenrensä pyörittämisestä oltava valmis joustamaan.

– Elektroninen tanssimusiikki ja house ovat ehdottomasti se minun genreni, ja toisaalta rokki ei ehkä ole se minun ihannejuttuni.

Vaikka dj-ura lähti käyntiin kuin sattumalta ja hieman työnnettynä, oli musiikki Pitkäselle hyvin merkityksellistä jo aiemminkin.

– Assosioin paljon musiikkia ja elämän eri vaiheita yhteen. Onkin tosi monia biisejä, joihin liittyy jokin muisto. Aviciin kuolema keväällä oli iso asia itselleni, vaikka en häntä tuntenutkaan.

Tänä kesänä kalenterissa on ollut kymmenkunta keikkaa. Aika ei enää ole riittänyt kolmelle–neljälle keikalle viikossa, kun perheessä on kaksi lasta ja hoidettavana on myös kauneudenhoitoalan yritys. Lisäksi Pitkänen on tekemässä paluuta televisioon; missikisoista takavuosina monelle tutuksi tullut ja esimerkiksi tv-ohjelmassa Viidakon tähtöset nähty Pitkänen on hiljattain viettänyt aikaa muun ohessa tv-ohjelman kuvauksissa.

Takavuosina kauneuskilpailuista julkisuuteen ponnahtanut Pitkänen tekee dj-uraa taiteilijanimellä Suvi B.

– Kova pee ei vain kuulosta niin kivalta, ei siinä nimessä mitään sen seksikkäämpää ole takana. Samalla se toki viittaa kokoonpanoon Babe DJ’s, jossa aloitin soittamisen. Se on eräänlainen muisto siitä, mistä kaikki alkoi.