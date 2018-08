Kangasalan museot kutsuvat Museoiden iltaan

Kangasalan museot järjestävät Museoiden illan tänä vuonna neljättä kertaa. Torstaina 16.8. museot ovat avoinna klo 17–22 ja kaikkiin kohteisiin on illan aikana vapaa pääsy. Mukana on kymmenen kohdetta, jotka tarjoavat illan aikana paitsi näyttelyitä, myös maksutonta ohjelmaa ja mukavaa tunnelmaa. Ensimmäistä kertaa mukana on Lastentalo Tähtiranta.

Kangasalan kotiseutumuseossa illan teema on ”Kolmen kerroksen väkeä maaseutuyhteisössä”. Esitelmät ”Torppareita ja talollisia” ja ”Herrasväkeä” kuullaan kello 18 alkaen vuorotellen ja toistuen puolen tunnin välein. Kangasalan Sanomat 100-vuotta -näyttelyn esittelyt alkavat kello 17 ja 21.

Kangasalan Lepokodilla on opastettuja kierroksia koko illan ajan. Salaseuran teatteri hauskuuttaa kello 18, 19, 20 ja 21. Olavi Niemi esittää Lepokodin historiaan liittyvää musiikkia kello 18.30 ja 19.30. Jussi Lehtonen juontaa konsertit.

Karjalaisen Kulttuurikeskus Äijälän päärakennuksessa voi tutustua karjalaiseen kirjallisuuteen ja aittarakennuksessa vanhoihin esineisiin. Yläkerran näyttelytilat ja paviljonki ovat avoinna. Tuoreita karjalanpiirakoita voi ostaa myös kotiin vietäväksi.

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on esillä Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä -näyttely sekä Kimmo Pyykön Pitkän matkan ateljee. Kangasala-salissa esitetään Yleisradion sarjasta Mesenaatit Urpo Lahtista esittelevä osa tasatunnein. Opastukset Pitkän matkan ateljee -näyttelyyn lähtevät kello 17, 19 ja 21 ja Picassosta Pyykköön -näyttelyyn tasatunnein.

Kuhmalahden kotiseutumuseossa on teemanäyttelynä museon omat kokoelmat. Matti Rauhalahti musisoi ja laulattaa illan aikana.

Mobiliassa pääsee tutustumaan kaikkiin näyttelyihin: Rallimuseoon, Linjakasta menoa -näyttelyyn sekä Mobilian klassikoihin. Perheopastukset Linjakasta menoa -näyttelyyn lähtevät kello 17 ja 18, ja yleisöopastus kello 20. Yleisöopastus Rallimuseoon alkaa kello 19 ja 21.

Rajalan kämppä Sahalahdella avaa ovensa Museoiden illan ajaksi.

Lastentalo Tähtiranta on ensimmäistä kertaa mukana Museoiden illassa. Tähtirannan talossa pääsee kurkistamaan vanhaan aikaan, tutustumaan paikan historiaan ja kuulemaan tarinoita Tähtirannan perheen, Kaarlen, Idan, Sylvin ja Irman elämän vaiheista. Pihalla asustelevat monet eläimet ja perheen pienimmille riittää puuhaa perinteisissä leikkipaikoissa.

Varsamäen hevosajoneuvomuseossa on illan aikana paikalla Kaarina Maununtytär.

Vehoniemen Automuseolla soittaa Play it again Mom -orkesteri kello 18 ja 20. Ohjelmistossa on vanhoja iskelmiä, ikivihreitä ja tangoa. Kokoonpanoon kuuluu kangasalalainen laulaja Maria Lännenpää, joka on menestynyt Laila&Olavi -laulukilpailussa vuonna 2017 sijoittuen toiseksi. Harmonikkaa soittaa Kaisa Aalto-Wallin, viulua Annamaija Koskinen sekä selloa Karita Almén. Tarjolla on myös museo-opastuksia ja mahdollisuus osallistua joukkorahoituskampanjaan.

Monessa kohteessa on kahvila avoinna ja herkkuja saatavilla koko illan ajan.

Museoiden ilta Kangasalla torstaina 16.8.2018 klo 17–22. Kymmenen kohdetta, vapaa pääsy.