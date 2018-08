Seurakunta etsii kerhonohjaajia

Pälkäneen seurakunnan alakouluikäisille suunnatut kerhot kaipaavat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia kerhonohjaajia sekä seitsemäsluokkalaisia apuohjaajia. Seurakunnassa on toiminut muun muassa kokkikerho, tyttö- ja poikakerho sekä puuhakerho, mutta muitakin kerhoja on mahdollista perustaa, mikäli intoa ja tekijöitä löytyy. Eli juuri sinua ja sinun ideoitasi tarvitaan!

Kerhon ohjaaminen on hauskaa, innostavaa ja mukavaa puuhaa, missä on mahdollisuus tavata ja tutustua uusiin ihmisiin. Samalla oppii monia uusia taitoja, esimerkiksi ryhmän ohjaamista. Kerhonohjaamiseen saa koulutuksen, ja seurakunnan työntekijä on tukena koko ajan. Kerhonohjaajakoulutuksesta ja kerhonohjaamisesta saa myös todistuksen. Lisäksi kerhonohjaajat ja apuohjaajat saavat pienen korvauksen kerhon pidosta.

Tule siis rohkeasti mukaan toimintaan ja houkuttele kaverisikin mukaan luovaan ja tärkeään tehtävään. Ilmoittautua voi Marja Lepistölle puhelimitse 040 712 0571.