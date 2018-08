Teatterin ja tanssin opetuksen tarjonta monipuolistuu

Tanssi- ja teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien muutokset näkyvät Valkeakoski-opiston teatteriopiston ja balettikoulun toiminnassa. Vaikka päättötodistuksen saa entistä pienemmällä tuntimäärällä, varsinkin teatterikurssien tarjonta laajenee.

– Teatteri-ilmaisun koulun nimi on muuttunut Teatteriopistoksi. Pälkäneellä aloittaa kaksi teatterin perusryhmää. Nyt on oma ryhmä sekä 13–15 -vuotiaille että 8–10 -vuotiaille. Molempiin ryhmiin mahtuu vielä mukaan ja niihin voi ilmoittautua suoraan netissä, kertoo Annina Ärölä teatteriopistolta.

Uuden opetussuunnitelman myötä taiteen perusopetuksen kurssimaksut nousevat hieman, mutta samalla sisällöt muuttuvat ja monipuolistuvat.

– Oppilailla on samalla maksulla mahdollisuus käydä valinnaisilla kursseilla Pälkäneellä ja Valkeakoskella oman innon mukaan, kertoo Ärölä.

Valinnaisia kursseja riittää viikon jokaiselle päivälle ja tarjolla on monenlaista toimintaa.

– Peruskurssin molemmat ryhmät kokoontuvat Pälkäneellä torstaisin. Niiden lisäksi oppilas voi osallistua esimerkiksi tiistaina improvisaatiokurssille tai tanssiin ja keskiviikkona lastenteatteriin, jossa tehdään lastennäytelmä yhteistyössä musiikkiopiston, balettikoulun ja kuvataide- ja käsityökoulu Emilin kanssa, kertoo Ärölä joistakin vaihtoehdoista.

Varsinkin vanhemmat teatterilaiset voivat käydä valinnaisilla kursseilla mielensä mukaan. Nuorempien kohdalla Ärölä keskustelee lasten vanhempien kanssa siitä, millaisille kurssille lapsen kannattaa osallistua.

Teatteriopisto saa tulevaisuudessa myös uudet tilat Valkeakosken kaupunginteatterilta. Nämä tilat ovat käytössä myös Pälkäneläisille teatteritaiteen perusopetuksen oppilaille. Opettajia teatteriopistossa on tulevana lukuvuonna peräti seitsemän.

Balettikoulun puolella muutokset eivät näy kurssitarjonnassa vielä.

– Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvat teemaopinnot tulevat kyseeseen vasta vanhempien lasten kohdalla, kertoo Sinikka Saarela balettikoulusta.

Vaikka kurssien osalta tarjonta ei muutukaan vielä tänä vuonna, on arkeen tulossa muuta uutta.

– Meillä on Pälkäneellä uusi opettaja, Anu Mäkinen. Lisäksi siirrymme Kostian koululta takaisin Nuijantalolle, mistä on alunperin lähdetty. Paikka sopii hyvin lajille, jolla on pitkät perinteet. Nuijalla on kaunista ja valoisaa, paikan historiaa unohtamatta, iloitsee Saarela.

Nuorimmat Pälkäneellä aloittavat tanssijat ovat lastentanssiin osallistuvat kolmevuotiaat. Entiset oppilaat ovat jo ennakkoilmoittautuneet syksylle, mutta uusia otetaan vielä mukaan. Balettikoulun syyskausi alkoi maanantaina 13.8.

Etsinässä kultainen keskitie

Annina Ärölä näkee uuden opetussuunnitelman vaikutukset pääosin positiivisina, vaikka tuleva opistovuosi tuo myös pieniä huolia.

– Olen innoissani ja ylpeä, kun tämä on saatu käytäntöön ja näkymään kursseissa. Pälkäneellä huoli on, että riittävätkö oppilaat. Kursseille on asetettu nyt matala kynnys, kun ilmoittautuminen onnistuu netissä. Ei tarvitse siis käydä kokeilemassa ja soitella minulle, Ärölä kertoo.

Myös opiston balettikouluun voi Pälkäneellä ilmoittautua ilman näytetunnilla käymistä. Ilmoittautumisen jälkeen oppilaat jaetaan taitotason ja iän mukaan oikeisiin luokkiin.

– Perusopinnot ovat kuin koulu, jossa on eritasoisia luokkia, selittää Sinikka Saarela systeemiä.

Saarela itse oli mukana Suomen tanssioppilaitosten liiton opetussuunnitelmatyöryhmässä ja on hieman huolissaan vähentyneistä tuntimääristä, vaikka ymmärtää syitä.

– Pienennetty tuntimäärä on jännityksen aihe. Toki lapsilla on paljon harrastuksia, emmekä halua kuormittaa liikaa. Tässä on nyt etsinnässä kultainen keskitie, joka olisi lasten kehityksen sekä muun elämän kannalta ihanteellinen, Saarela pohtii.

Uusien opetussuunnitelmien ulkopuolelle jäävät kansalaisopiston omat kurssit, joiden joukossa on myös teatterikursseja. Myös näiden kurssien määrää on lisätty Pälkäneellä, kun muun muassa Luopioisissa aloittaa Noora Virtasen ohjaama Mikki-teatteri. Virtanen ohjaa myös Hoviteatteria Rautajärvellä.

– Ennen Noora ohjasi teatteria oman yrityksen kautta. Nyt hän tekee yhteistyötä opiston kanssa ja osallistumismaksuja on siten saatu hilattua alemmas, kertoo Annina Ärölä.

Uutuutena aloitta myös sirkuskerho, jota vetää Valkeakoskella teatteria opettava Sari Pasanen. Lapsille suunnatun kerhon rinnalla aloittaa Nuijantalolla perhesirkus, mikäli osallistujia saadaan tarpeeksi.