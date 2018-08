”Epätavallinen järjestely” vie Annu Kuusiston opintovapaalle ja nostaa Henri Lehtolan talousjohtajan sijaiseksi

Kangasalan seurakunnan talousjohtaja vaihtuu – ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi. Annu Kuusisto lähtee opiskelemaan viestintää ja jää opintovapaalle, ja talousjohtajan sijaiseksi siirtyy Henri Lehtola.

– Irtautuminen on aina mahdollisuus sekä itselle että organisaatiolle. Olen vähän haikein mielin mutta toisaalta hyvin innoissani Henrin puolesta, sanoo kahdeksan vuotta talousjohtajana Kangasalan seurakunnassa toiminut Kuusisto.

Lehtola hyppää talousjohtajaksi hallinnon kappalaisen paikalta. Ratkaisu, jossa talousjohtajaksi ei tuotu ketään ulkopuolelta opettelemaan seurakunnan toimintaa, tuli ehdotuksena Lehtolalle varsin odottamatta. Halukkuutta uuteen tehtävään hyppäämiseen ei tarvinnut kuitenkaan pitkään puntaroida.

– Kyseessä on mielenkiintoinen ja epätavallinen järjestely, Kuusisto ja Lehtola pohtivat.

Lehtolalla on hyvä kosketuspinta seurakunnan arjen toimintaan ja hän uskoo sen olevan yksi hyödyksi olevista ominaisuuksista sijaisuuden aikana. Toiminta on jo pitkään ollut seurakunnan tekemisen kärkenä taloushallinnon pyörittämisen sijaan.

– Uskon haastetta olevan siinä, että yllän edes puoleen Annun innovatiivisuudesta. Sellaista luovuutta minulta varmaan odotetaan. Onneksi myös kirkkoneuvosto ja -valtuusto ovat Kangasalla olleet aina innoissaan uusista avauksista. Toki on asioita, joita en edes halua muuttaa, Lehtola miettii.

Tällaisia, jo aiemmin päätettyjä, kehittämiskohteita ovat esimerkiksi ensi askeleitaan ottava citypappi-toiminta ja Tapulinmäellä syyskuussa aloittava Perhetalo. Citypapin on tarkoitus näkyä ja olla tavoitettavissa eri tilaisuuksissa ja antaa seurakunnalle kasvot, Perhetaloon puolestaan ollaan muun muassa palkkaamassa perheterapeuttia pariskuntien ja perheiden tukemiseksi.

– Kaikkea saa minun puolestani tehdä. Vahva talous perustuu kuitenkin myös muutoksiin, Annu Kuusisto huomauttaa.

Kangasalan seurakunnan vahva talous ja uusien toimintojen kehittäminen ei olekaan peruja vain alati kasvavista tuloista, vaan siitä, että asioita on asetettu tärkeysjärjestykseen ja jostakin muualta on karsittu. Ensi talven aikana Lehtola uumoilee keskustelua syntyvän seurakunnan omistamien kiinteistöjen kohtalosta. Kiinteistöstrategia on valmistumassa syksyn aikana keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

– Jonkinlaisia kiinteistöratkaisuja on varmasti pakko tehdä, asia on ollut keskusteluissa jo vuosia, Lehtola ennakoi.

Kangasalan keskusta-alueen vahva kehittäminen heijastuu myös seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuuteen. Nykyiset tilat Myllystenpohjantien liikekorttelissa tulevat jäämään pois käytöstä ennemmin tai myöhemmin; kiinteistö tulee tekemään tilaa uusille, nykyistä huomattavasti korkeammille rakennuksille.