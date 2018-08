Paloasemalla ollaan aina valmiina

Minuutti kuluu yllättävän nopeasti. Jos tuon 60 sekunnin kuluessa on tarkoitus saada itsensä vauhdilla lähtevän auton kyytiin, ei siinä ajassa enää tehdä vessareissuja, siirretä eväsastioita takaisin jääkaappiin tai täytetä vesipulloja.

– Rukkaset tippuvat siihen paikkaan ja sitten mennään. Lähtö on aika rempseä, myöntää Pirkanmaan pelastuslaitoksen aluepalomestari Heikki Kojo.

Palomies Ari Toivari tunnustaa, että jatkuva minuutin lähtövalmius tuotti alkuaikoina päänvaivaa.

– Siihen kuitenkin oppii. Välillä sitä vain huomaa olevansa jo autossa vetämässä saappaita jalkaan. Toisaalta mielessä ehtii liikkua paljonkin: esimerkiksi kuljettajana minulla on mielessä ensimmäisenä tehtäväpaikan sijainnin miettiminen ja ajoreitin suunnittelu, hän kertoo.

Varusteet ja vesipullot ovat paloautossa jo valmiina, mutta eväitä jääkaapissa ei auto kuitenkaan mukanaan kanna. Tehtävä kuin tehtävä vie lähes poikkeuksetta pari–kolme tuntia, mutta pitkiksi venyvillä tehtävillä ruokahuolto järjestyy usein VPK-naisten avittamana. Sanonta ”armeija marssii vatsallaan” on Toivarin mukaan sovellettavissa myös palokuntaan.

– Nesteytys on tärkeää varsinkin tulipaloissa. Rakennuspaloissa pystyy onneksi käymään juomassa, kun on miehistöä usein enemmän paikalla, mutta metsäoloissa huolto on vaikeampaa.

Metsäpalot hankalien yhteyksien päässä ovatkin siinä mielessä rankkoja, että voimat ja työteho hiipuvat ennen pitkää väistämättä puutteelliseksi jäävän tankkauksen vuoksi.

Olisiko pitänyt toimia toisin?

Vaikka esimies kantaa lopulta vastuun, voi parissa sekunnissa tekemään jouduttu päätös kaihertaa mielessä päiviä, viikkoja ja jopa vuosia.

– Tilanteet jäävät joillakin kaivelemaan. Jos niitä ei pysty käsittelemään, luulen siitä tulevan lopulta liian iso pakkaus palomiehenä jatkaakseen. Jälkeenpäin tilanteita käydäänkin aina porukalla läpi oppimismielessä ja puretaan samalla päänuppia, Ari Toivari miettii.

Osa joutuu jättämään palomiehen työt yövalvomisien, liikuntarajoitteiden tai työn ja siviilielämän yhteen sopimisen vaikeuksien vuoksi.

Vakiomuottiin taipuvaa stereotyyppistä palomiestä ei Toivarin mukaan kuitenkaan ole.

– Joku ajaa motocrossia, toinen kirjoittaa runoja. Kaikilla on silti jokin yhteinen syy hakeutua alalle, auttamisen halu ja monilla sellainen pieni ”äksönin” tarve, hän arvelee.

Myös se, että lähes kaikilla palomiehillä on kiinnostus liikuntaan, yhdistää.

– Liikunta on täällä sallittua ja toivottua, ja silläkin olen tästä työstä paljon tykännyt.

Palomiesten työaika on 24 tuntia. Yhtä työvuoroa seuraa tarpeeseen tuleva lepopäivä ja kaksi vapaapäivää. Vuoronvaihto on aamuisin kahdeksalta, mutta kesken tehtävän hommia ei luonnollisesti voi jättää.

Paloasemalla on päiväohjelma, jonka puitteissa mennään silloin, kun hälytykset eivät juoksuta miehistöä.

– Oppitunteja, huoltoa, harjoituksia, liikuntatuntia, palotarkastuksia, valistustyötä… Loppuaika ollaan sitten omin päin. Iltakymmeneltä loppuu työpainotteinen tekeminen ja sen jälkeen ollaan hissukseen. Kyllä yölläkin silti pitää olla skarppina eikä silloin juuri nukuta, Ari Toivari listaa.

Hälytystehtävän varjolla ei saa vapautusta oppitunnista, vaan kesken tai väliin jäänyt tunti on suoritettava myöhemmin. Tämä on hyvinkin ymmärrettävää, sillä jatkuva koulutus on työssä onnistumisen – ja ihmisten pelastamisen – edellytys.

Kahta samanlaista liikenneonnettomuutta ei ole: jokainen auto on erilainen, eri tavoin ja eri ympäristössä vaurioitunut, kyydissään eri määrä ihmisiä ja näillä erilaiset hoidontarpeet. Niinpä autojen ominaisuudet on tunnettava – sisään ei voi tunkeutua esimerkiksi turvalaitteiden vuoksi mistä kohdasta hyvänsä ja sähköauton tekemisessä jännitteettömäksi on oltava poikkeuksellisen tarkkana.

Heikki Kojo sanookin, että ”palokunta”-termi on nykyisin tietyllä tavalla harhaanjohtava: esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä on monta kertaa enemmän kuin rakennuspalojen sammutuksia.

Vanha asema poistuu käytöstä

Kangasalan nykyinen paloasema poistuu asteittain palokunnan käytöstä. Pelastuslaitoksen vakituinen henkilöstö siirtyy syyskuun alussa uusiin tiloihin Kallion yritysalueelle Lahdentien varteen, Kangasalan VPK jää paikalle kunnes vapaapalokuntalaisille valmistuu uusi tukikohta Ranta-Koiviston frisbeegolf-radan läheisyyteen.

Pelastuslaitoksen Heikki Kojo ei usko paloaseman siirtymisen vaarantavan Kangasalan keskusta-alueen turvallisuutta.

– Tästäkin pääsee hyvin Lahdentielle. Lisäksi meillä on hyvä VPK, mutta vapaapalokunnille siirtyminen kovinkaan kauas ei ole koskaan helppoa, koska vapaaehtoiset usein asuvat siinä aivan lähellä.

Uusiin tiloihin Lahdentien varteen siirtyy Kangasalan paloaseman lisäksi Linnainmaan paloaseman toiminta. Uusi asema toimii samalla koko Pirkanmaan alueen koulutuspaloasemana; pihamaalle rakentuu lähivuosina muun muassa erillinen palotalo, jossa palomiesten kohtaamia rakennuspalotilanteita voidaan vaihdella ja valvoa erillisestä valvomosta.

Lisäksi uudella kaksikerroksisella asemalla on tilat koko maakunnan laajuisen pelastuslaitoksen raskaskonekorjaamolle, paineilmalaitteiden huollolle ja viestintälaitteiden korjaamotiloille. Koulutuksia varten on omat luokkatilat, ja ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kuntosali.

– Palomiehiä on seitsemän vuorossa, ja päiväväkeä heidän lisäkseen viitisentoista. Tämä on aika iso asema Pirkanmaalla ja keskeisellä paikalla. Tästä pääsee hyvin Lahdentielle, ja lähelle Lamminrahkan alueelle on tulossa paljon ihmisiä, ynnäilee aluepalomestari Kojo.

Toiminnallisuuteen on kiinnitetty asemassa huomiota. Lepotilat sijaitsevat aivan autotallin tuntumassa, jotta lähdöt onnistuisivat mahdollisimman nopeasti. Kemikaalien kulkeutumista lepotiloihin, ”puhtaalle puolelle”, rajoitetaan tilajärjestelyin. Yläkertaan on sijoitettu hallinnolliset tilat – eli tältä paloasemalta pelastajat eivät ampaise matkaan tankoa pitkin laskemalla.

Pelastuslaitoksen linjauksen mukaan tehtävään lähetetään aina lähin yksikkö. Käytännössä uudelta asemalta suunnataan pelastustöihin Pälkäneelle asti, toiseen suuntaan kutakuinkin Ruotulan tenniskentälle asti ja tarvittaessa pitkällekin 9-tielle ja 12-tielle.

Kunto ratkaisee

23 jalkakyykkyä ja 25 penkkipunnerrusta 45 kilogramman painoilla sekä 34 vatsalihasliikettä. Jokaisen suorittamiseen aikaa yksi minuutti. Lisäksi pitäisi pystyä leuanvedossa kuuteen suoritukseen. Nämä ovat vaatimukset palomiehen – tai työn luonteen muuttumisen vuoksi nykyisin pelastajan – fyysiselle kunnolle.

Pirkanmaan palomiehien testaukset hoitaa liikuntakoordinaattori apunaan Firefit-niminen järjestelmä. Ohjelman avulla on mahdollista laskea jokaiselle pelastajalle – taustatiedot huomioiden – arvio ajasta, jonka nykyisellä kuntoiluaktiivisuudella kykenee vielä selviytymään työstään. Lisäksi järjestelmä osaa tulosten perusteella tarjota vaihtoehtoja oman kunnon kehittämiseen.

– Mitään personal traineria meillä ei ole käytössä, siihen ei ole resursseja, huomauttaa paloesimies Heikki Tamminen.

Kuntotesti pitää läpäistä paitsi pelastusopistoon hakiessa myös palomiehenä työskennellessä joka vuosi.

Paloesimies Tamminen on epäileväinen, missä määrin palomiehet pystyvät täyttämään alalle asetetut kriteerit eläkeiän yhä noustessa.

– Haluan nähdä sen 70-vuotiaan miehen, joka ne testit läpäisee.