Kun rukoilette… (Matt.6.)

Helposti ohitetut pari sanaa vuorisaarnan ytimessä. Jeesuksen aikaan oli itsestään selvää, että pysähdytään rukoilemaan kolmesti päivässä. Aamulla, kello kolmen aikaan iltapäivällä ja illalla. Tämän alun perin juutalaisen tavan ensimmäiset kristityt säilyttivät. Meidän aikanamme tapa alkaa olla hiipunut. Luemme kohdan helposti: jos joskus huvittaa rukoilla… Jeesus kuitenkin oletti, että tietenkin hänen omansa jatkavat säännöllistä rukoilemista. Hän opetti myös miten hänen omansa rukoilevat. ”… Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa…”

Jeesus tietää, kuinka helposti kadotamme suunnan. Unohdamme keitä oikeastaan olemme ja mitä olemme täällä tekemässä. Niinpä hän antoi meille oman rukouksensa. Tarkoitti sen rukoiltavaksi kolmesti päivässä. Siinä kuuluu Jumalan valtakunnan sydämen syke. Se on rukous, joka tuo Jumalan valtakunnan todellisuuden elämäämme.

Isä meidän -rukous muistuttaa keitä olemme. Taivaallisen isän rakkaita lapsia. Muistuttaa että meillä on tehtävä. ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi”. Tuomme siinä Jumalan eteen kaikki tarpeemme, samalla muistaen, että kyse ei ole minusta vaan meistä. Jos minulla on kyllin, onko vierelläni tänään joku, joka kärsii puutetta. ”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.” Herran rukous muistuttaa meitä kolmesti päivässä myös anteeksi saamisen ja antamisen tärkeydestä.

Jeesus halusi että rukoilemme Isä meidän -rukouksen sanoin. Se on yhä hyvä osata ulkoa. Se on yhä tärkeä opettaa omille lapsille ja lastenlapsille. Hän tarkoitti sen rukoiltavaksi kolmesti päivässä aamuin, iltapäivällä ja illoin. Tämä on sielujen lääkärin määräämä resepti. Näin tämä rukous pääsee vaikuttamaan meissä. Näin se muovaa meitä, muistuttaa jatkuvasti mitä kristittynä oleminen ja eläminen on.

Kiireinen nykyihminen kysyy miten ihmeessä kerkiän. Isä meidän -rukouksen rukoilee 29 sekunnissa. Kyllä sen verran kerkiää. Se on rukous, joka mullistaa elämäsi. Anna sille tilaa ja mahdollisuus. Se on lyhyt, mutta pitää sisällään paljon. Jos haluat perehtyä Isä meidän -rukoukseen paremmin, löydät Pälkäneen seurakunnan YouTube-sivuilta saarnan aiheesta.

Juha Kankaristo

seurakuntapastori

Pälkäneen seurakunta