Nuorisovaltuusto etsii uusia vaikuttajia riveihinsä

On jälleen se aika vuodesta, kun Kangasalan nuorisovaltuusto etsii joukkoihinsa lisää vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria. Nuorten ”äänitorvi”, nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan ja toimimaan Kangasalla asuvien tai opiskelevien nuorten asioiden edistämiseksi sekä herättämään keskustelua nuorten tarpeista ja tuntemuksista kunnassamme. Nuorisovaltuusto, eli nuva, kokoontuu kerran kuussa valtuustosaliin keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista, nuoria koskevista asioista. Kokousten lisäksi nuva tekee tiivistä yhteistyötä eri järjestöjen, oppilaskuntien, kuntapoliitikkojen sekä yksityishenkilöiden kanssa ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia.

Nuorisovaltuustoon voi hakea jäseneksi 13–18-vuotias kangasalalainen tai Kangasalla opiskeleva nuori, joka on kiinnostunut nuorten asioista kunnassamme, ja haluaa päästä vaikuttamaan niihin. Nuva on uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton taho, joka on siis tasaisesti kaikkien nuorten puolella. Mukaan nuorisovaltuuston kaksi vuotta kestävälle toimintakaudelle mahtuu yhteensä 30 nuorta, joista 20 on virallisia jäseniä sekä 10 varavaltuutettua.

Nuorisovaltuustoon kannattaa hakea mukaan siksi, että sen kautta saa arvokasta kokemusta kunnallispolitiikasta ja vaikuttamisesta omassa kunnassa, esimerkiksi lautakunta- tai valtuuston kokousedustajana. Tämän lisäksi saat luotua sosiaalisia verkostoja, joista voi olla apua myöhemmin elämässä. Parasta nuvassa on kuitenkin se, että kaikki tämä tehdään loistavassa tunnelmassa ja yhteishengessä!

Hae siis mukaan nyt, hakuaika on käynnissä 30.11. asti. Hakemuksen voit joko täyttää netissä tai lähettää sähköpostin tai somepalvelinten kautta viestinä.

Lauri Liuko