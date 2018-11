Höyryävät bussit pikkukylässä

Olet varmasti miettinyt itsekin, tarvitsetko autoa liikkumiseen vai pärjäisitkö busseilla. Entä riittäisikö perheellenne yksi auto, vai pystyisitkö kenties matkaamaan samalla autolla työtoverisi kanssa?

Yleensä kun ihmisiltä kysytään, millä he mieluiten liikkuisivat, vastaus on tietenkin oma auto, joka monessa perheessä onkin kummallakin vanhemmalla. Omalla autolla liikkuminenhan on paljon kätevämpää kuin vaikka busseilla. Saat itse päättää aikataulusi, ajoreittisi ja tarvittaessa kyyditset muutaman ystävänkin helposti.

Toki kätevyyden mukana tulee luonnollisesti myös kuluja. Polttoaineen hinta on kalliimpaa, ja mikä pahinta, rakas luontomme kärsii päästöjä puhkuvista autoista.

Ekologisuudesta ja ekonomisuudesta huolimatta bussiliikenteen käyttö on maalla varsin hankalaa. Ihmiset ovat riippuvaisia omista autoistaan, koska bussiliikenne ei kulje kunnan sisällä riittävän laajasti. Bussiliikenne syrjäisimpiin kyliin on vähäistä, varsinkin viikonloppuisin, eikä sen varaan oikeastaan voi laskea.

Oma auto on välttämätön, jotta ihmiset pääsisivät töihin tai hoitamaan perusasioitaan, kuten vaikka kauppareissuja. Lisäksi osa busseista on huonokuntoisia ja hajoileekin matkalla, mikä tekee bussimatkoista entistä epämukavampia.

Monet syrjäisemmistä kylistä tulevat nuoret ja vanhukset ovatkin niin sanotusti omien kotiensa vankeja, koska heillä ei ole mahdollisuutta omaan kulkuvälineeseen. Näinpä monet heistä toivoisivatkin parempia kulkuyhteyksiä kunnan keskustaan.

Pälkäneen keskustasta Tampereen suuntaan kulkeminen on melko vaivatonta. Busseja kulkee suhteellisen usein, eivätkä hinnatkaan leijaile kovin korkealla pilvissä. Tämä on onni, sillä Tampereen suunnalta kulkevien opiskelijoiden päivät ovat jo muutenkin matkojen vuoksi uuvuttavia. Valkeakoskelle ja sieltä Pälkäneelle kulkevat eivät kuitenkaan ole yhtä onnekkaita, ja busseilla kulkeminen onkin lähes mahdotonta.

Toistaiseksi maalla ei pärjää ilman omaa autoa, mutta mitä kaikkea tulevaisuus voikaan tuoda mukanaan? Voisitko itse luopua autostasi tai edes vähentää sen käyttöä, jos kulkuyhteydet olisivat paremmat? Pystyisitkö kyyditsemään puolisosi samalla, kun itse ajat töihin, tai ajamaan samalla suunnalla asuvan työtoverisi kotinsa kulmille? Entä pystyisitkö hyödyntämään pyöräilyä matkustamissa?