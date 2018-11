Silta – dokumenttielokuva työväenliikkeen voimanaisesta ja hyvinvointivaltion rakentamisesta

Mikkolan Navetan marraskuinen dokumenttielokuvien sarja täydentyy tulevana lauantaina Heikki T. Partasen ohjaamalla elokuvalla Silta, joka kertoo suomalaisen hyvinvointivaltion rakentumisesta ja sen rakentajista. Elokuva alkaa kello 14.

Elokuvan keskiössä on työväenliikkeen vahvan naisen, poliitikon ja äidin Martta Salmela-Järvisen (1892–1987) tarina. Salmela-Järvisen omakohtaiset kokemukset ja elämäntyö kietoutuvat yhteen suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kanssa. Hän oli yksi niistä voimahahmoista, joiden ansiosta meillä on vakaat olot, yhteiskuntarauha ja sosiaaliset turvaverkostot. Salmela-Järvisen koko uran kantavana teemana oli lasten ja vanhusten olojen kohentaminen.

Kansanedustaja ja kirjailija Martta Salmela-Järvinen, omaa sukua Hellstedt, tuli monien muiden maaseudun nuorten naisten tapaan muuttoaallon mukana Helsinkiin vuonna 1900 ja aloitti työn lehdenmyyjänä jo 10-vuotiaana. Hän koki Sörnäisten työläiskaupunginosan elämän kurjuuden, mutta myös pienet ilonhetket ja yhteisen aatteen voiman. 21-vuotiaana hänellä oli jo kolme lasta ja mies Tammisaaren vankileirillä.

Salmela-Järvinen oli vain kansakoulun käynyt, mutta itse opiskellut ja valistunut puoluetoimitsija. Salmela-Järvinen toimi vuosina 1939–1966 ensin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja myöhemmin TPSL:n kansanedustajana ja monissa muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, muun muassa kaupunginvaltuustossa ja presidentin valitsijamiehenä. Matka Pitkänsillan toiselta puolelta vallan kabinetteihin oli pitkä. Kuuden lapsen äiti sai sosiaalineuvoksen arvonimen 1962. Hän kirjoitti 1960-luvulla suuren suosion saavuttaneet neliosaiset muistelmansa. Tätä ennen hän oli kirjoittanut jo useita näytelmiä.

Kokonaisen sukupolven tarina

Dokumenttielokuva kuvaa Suomea 1900-luvun alusta 1970-luvulle saakka. Martta Salminen-Järvisen elämänkulku ja kohtalo kertovat kokonaisen sukupolven naisten elämästä. Miten naisia kohdellaan, miten he elämässä rakastavat ja taistelevat? Miten he jaksoivat kantaa henkilökohtaisten vaikeuksien keskellä huolta yhteiskunnan asioista? Martan äänenä kuullaan Emmi Parviaista ja kertojana on Aino Seppo. Elokuvan käsikirjoitus ja ohjaus on Heikki T. Partasen, kuvaus Hannu-Pekka Vitikaisen ja Heikki T. Partasen.

Silta – työväenliikkeen voimanaisen ja hyvinvointivaltion tarinan esityksessä on mukana ohjaaja Parviainen, sarjan koonnut Eila Ranta juontaa. Pääsymaksuton tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa.