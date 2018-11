Itsenäisen Suomen lyhytelokuvia Mikkolan Navetalla

Mikkolan Navetan marraskuisen dokumenttielokuvasarjan päättää tulevana lauantaina 24. marraskuuta kello 13 alkaen komea kavalkadi Tervanpoltosta Rock’y VI:een. Kyseessä on itsenäisyyden juhlavuonna valmistunut kooste lyhytelokuvista vuosilta 1918–1986. Elokuvien takaa löytyy menneisyys, josta meidät on tehty. Historian peili on kameran silmässä.

Sarjan teokset ovat osa kansakunnan muistia. Tekijät etsivät elokuvista vihjeitä siitä, mikä suomalaisille on kulloisinakin aikoina ollut tärkeintä. Keskeinen päätös oli jättää sotavuodet vähemmälle huomiolle, vaikka niitä juuri julkisesti eniten muistellaan. Historiaa ei haluttu määritellä sotien kautta. Ratkaisuksi löytyi dokumentti Kansa siirtyy rauhan töihin (1946), jossa katsotaan aluksi taaksepäin sotavuosiin, mutta oleellisesti keskeisempi painotus on tulevaisuuden kartoittamisessa. Lyhytelokuvat kertovat paljon työstä; sotakorvauksien maksamisesta, työstä telakoilla, konepajoilla ja pelloilla ja metsissä.

Sodan jälkeisissä elokuvissa lapsia näkyy vähän. Sen sijaan sota-aikana lasten roolia korostettiin: lapset kitkevät kasvimaata, kaivavat, kyntävät, istuttavat siemeniä. Pinnan alta paistaa, että lapsilta vaadittiin paljon: piti olla sotilaspoikina ja pikkulottina, tehdä aikuisten töitä isien ollessa rintamalla ja joutua rintamalle viime vaiheessa itsekin.

1960-luvulla murros ajatuksissa ja elokuvan teossa

Juhlasarjasta näkyy selvästi, millaisen muutoksen 60-luku toi nuorison asemaan. Jaakko Pakkasvirran Eläköön nuoruus! Euroopan hullulta vuodelta 1986 summaa muutoksen hyvin. Vuotta myöhemmin tehty Eila Kaarresalo-Kasarin varhaisfeministinen Ampumarata kertoo tanssiravintolan ikiaikaisesta asetelmasta uuden sukupolven kautta.

Elokuvakooste päättyy kahteen 1980-luvun hyvin erilaiseen elokuvaan. Elsa vuodelta 1981 on hauska, ajankohtainen ja tarkkanäköinen kuvaus maallemuuttajaperheen elämästä vihreän liikkeen alkuvuosina. Rock’y puolestaan on Kaurismäen veljesten parodia Sylvester Stallonen ja Leningrad Cowboysien hengessä.

Tervanpoltosta Rock’y VI:een on kestoltaan tavallista pitempi mutta palkitsee taatusti katsojansa. Se luotaa kansakunnan historiaa, kaivelee sen muistia ja tarjoaa monille myös omakohtaisia muistivälähdyksiä: niin, tuollaistahan se juuri oli!

Elokuvan ovat toteuttaneet Risto Jarva-seura ry sekä Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti. Sen on ohjannut Ville Suhonen, joka on paikalla Mikkolan Navetan esityksessä. Navetalle elokuvan on tuottanut Eila Ranta ja se esitetään yhteistyössä Valkeakoski-opiston ja Pälkäneen kulttuuripalveluiden kanssa.

Navetalta elokuva matkustaa Sahalahdelle, jossa se esitetään Sariolan koulun auditoriossa samaisena lauantaina kello 18. Ohjaaja Ville Suhonen on mukana tässäkin esityksessä, jonka järjestää Sahalahti-Seura.