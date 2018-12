Lukion musikaalissa seurataan 2000-luvun tytön unimatkaa 1500-luvulle ja Turun hoviin

Kangasalan lukion Hullu prinssi, eli totuus siitä, kuinka haarukka tuli Suomeen on historiallinen fantasiamusikaali 2000-luvun tytöstä nimeltä Martina Meri, joka Mark Twainin tai Jalmari Finnen tarinoiden hengessä siirtyy unessa Katarina Jagellonican ja Suomen herttua Juhanan hääpäivään vuonna 1562. Hän kohtaa lukuisia Turun herttuan hovin tunnistettavia hahmoja sekä kiireisen hovikirjurin nimeltä Finne.

Hanna Suutelan käsikirjoittama ja Maija Koskenalustan säveltämä musikaali on kirjoitettu lukiolaisille, ja tarinalla on yhteyksiä Kangasalan historiaan. Musikaalin eri työryhmissä on mukana lähes 70 Kangasalan lukion opiskelijaa, jotka saavat osallistumisesta kaksi lukiokurssia. Työryhmässä on mukana myös teatterin eri osa-alueiden ammattilaisia.

Juho Lahdelma

Oma roolini musikaalissa… on Prinssi Magnuksen rooli. Kuulin musikaalin kappaleet ja hain mukaan, koska kappaleet kuulostivat todella hyviltä. Musikaalissa tullaan kuulemaan monipuolista musiikkia ison orkesterin voimin.

Tähtihetkeni musikaalissa… on varmaankin se kokonaisuus. Olen keskeisen roolini vuoksi paljon lavalla, joten on vaikea nimetä yhtä tiettyä asiaa isosta kokonaisuudesta.

Liina-Lotta Hakamäki

Oma roolini musikaalissa… on Martina Meren rooli. Martina on näytelmän päähenkilö, hänen mukanaan siirrytään unessa Katarina Jagellonican ja Suomen herttua Juhanan hääpäivään vuonna 1562. Tällä matkalla kohdataan monia Turun hovin hahmoja.

Tähtihetkeni musikaalissa… ovat alku ja loppu. Olen oikeastaan koko ajan lavalla, joten melkein tekisi mieleni kuitenkin vastata ”kokonaisuus”.

Heidi Wäre

Oma roolini musikaalissa… on suunnitella ja valmistaa lavalla oleville pukuja. Minulla ei ole tästä aiempaa kokemusta, mutta Maijan (Koskenalusta) innostamana lähdin mukaan. Työ on ollut hauskaa, ja korsetteja on ainakin tullut tehtyä! Puvustuksen tekemisessä noin 60 lavalla olevalle on iso työ.

Tähtihetkeni musikaalissa.. on se, että puvustus toimii kokonaisuutena hyvin. Se, että värit sointuvat yhteen ja kankaat näyttävät esiintyjien päällä hyviltä. Pukujen tulee olla myös kestäviä.

Minna Hintikka

Oma roolini musikaalissa… on suunnitella ja valmistaa lavasteita. Tämä on hieno mahdollisuus, lukion musikaalit ovat aiemmin olleet tosi hienoja. Olemme keränneet kaikenlaisia esineitä – esimerkiksi pöytiä, tuoleja ja ruokia – sieltä täältä. Kierrätystavaraa on paljon, ja olemme saaneet tarpeistoa lainaan myös Kangasalan Pikkuteatterilta.

Tähtihetkeni musikaalissa… on sen ensimmäinen kohtaus, mistä kaikki alkaa. Uskallan sanoa, että siinä oma kädenjälkeni näkyy selvästi. Martina on kohtauksessa todellisuudessa, ja lavalla nähdään tuolloin paljon värejä.

Reetta Kosonen

Oma roolini musikaalissa… on vastata lavastuksen toimivuudesta yhdessä päälavastaja Heidi Kormanon kanssa. Ekologisuus ja materiaalien uusiokäyttö ovat lavastuksessa suuressa roolissa. Olen myös lavalla pienessä roolissa.

Tähtihetkeni musikaalissa… on varmaankin hääkohtaus ja sen lavasteet. Kohtauksesta tulee aika vaikuttava ja hieno.

Pekka Pantsu

Oma roolini musikaalissa… on kiireisen hovikirjuri Finnen rooli. Harrastan näyttelemistä Orivedellä harrastelijateatterissa muutenkin, joten lavalla oleminen on minulle jo ennalta tuttua.

Tähtihetkeni musikaalissa… on sivun mittainen monologi. En ole kohtauksessa lavalla yksin, mutta olen siinä ainoa, joka on äänessä. Eniten etukäteistyötä tämä kohtaus on ainakin teettänyt!