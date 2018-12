Pyydettiin pitämään tervehdys joulujuhlaan. Jään miettimään, mikä se sellainen tervehdys on. Tamperelaiset sanovat ”moro”. Partiolaisilla on oma tervehdys. Pelottava on natsitervehdys. Suomenlippua tervehditään. Sotilaat tervehtivät toisiaan. Herranmies nostaa hattuaan tervehdyksen merkiksi. Joku halaa tai kättelee. Itse sanon usein ”terve” tai virolaisittain ”tere”. Onhan näitä paljon.

Tavatessa tai erotessa tervehditään. Niin ja jouluna lähetetään joulutervehdys korttina, tekstarina tai sähköpostissa. Joku tulee ovelle asti sen tuomaan. Ilahduttamaan.

Joulu alkaa tervehdyksellä. Yhdeksän kuukautta ennen joulua enkeli tervehtii Mariaa. Terve Maria. Latinaksi Ave Maria. Enkeli ilmoittaa Marian tulevan raskaaksi ja synnyttävän Pojan. Tämä enkelin tervehdys on maailman toiseksi käytetyin rukous ja monien laulujen aihe. Mikael Agricola opetti suomalaisia rukoilemaan ABC kirjassaan ”Terve Maria armoitettu. Herra on sinun kanssasi. Sinä olet hyvästi siunattu päälle kaiken”. Näin Jeesuksen äitiä on tervehditty.

Jouluyönä Enkelit tervehtivät jälleen. Paimenet työssään unentokkurassa saavat vastaanottaa tervehdyksen. ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja”. Tämän tervehdyksen kuultuaan paimenet lähtevät kiireen vilkkaa tervehtimään Lasta, Mariaa ja Joosefia.

Näistä tervehdyksistä alkaa ja syntyy Joulu. Kristillinen lähetys on tämän tervehdyksen eteenpäinviemistä. Se on koskettanut ihmisiä ja välittynyt eteenpäin ihmiseltä ihmiselle, kansoilta kansoille sukupolvien ajan. Tämä tervehdys koskee edelleen meitä. Sinua.

Siksi tervehdin sinua joulutervehdyksellä: Älä pelkää, Sinulle on syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus.

Jari Kemppainen

Pälkäneen kirkkoherra