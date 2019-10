Kangasalla jatketaan toimivaksi osoittautunutta nettikyselyiden sarjaa. Tällä kertaa kyselyiden aiheina ovat hevoset ja koirat.

Koirakyselyssä tavoitellaan asukkaita, joilla on koira tai jotka ”muulla tavoin ovat koirateeman kanssa aktiivisesti tekemisissä”. Kyselyllä on tarkoitus tuottaa materiaalia kaavoituksen tueksi ja elinympäristön kehittämiseksi. Yksi keskeinen näkökulma on koirapuiston rakentamisen pohdinta.

– Viime aikoina on noussut esille tarve koirapuiston rakentamiselle. Koirapuiston tai -puistojen sijainnin ja ominaisuuksien lisäksi päätimme kysellä karttakyselyllä muitakin koiraharrastukseen liittyviä tarpeita, sanoo kaupunginarkkitehti Mari Seppä.

Hevosalan kyselyllä tavoitellaan vastaajiksi erityisesti hevosalan ammattilaisia ja harrastajia. Kangasalla on valtakunnallisessakin mittakaavassa paljon hevosia, ja hevostalous on kaupungille tärkeä teema. Tavoitteena kyselyllä on tuottaa materiaalia kaavoituksen tueksi sekä hevostalouden ja hevostoiminnan kehittämiseksi.

Molemmat kyselyt ovat avoinna 20. lokakuuta asti.