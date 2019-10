Voimaksi viikolle



Miettikää pientä vastasyntynyttä lasta. Lapsi osaa jo syntyessään monia asioita. Lapsi imee maitoa ja hengittää. Lapsi osaa ilmaista tarpeitaan: milloin tarvitaan ruokaa, milloin syliä ja milloin vaippa on likainen. Jo pieni vauva tahtoo asioita tapahtuvaksi. Pikkuhiljaa lapsi oppii taitoja lisää, tulee hymy, konttaus, kävelytaito, hän oppii puhumaan ja syömään itse. Tahtoisin ajatella, että koko ihmisen elämä on tavallaan oppimista, meistä ei tule valmiita kenties ikinä.

Koulu kasvattaa meitä kohti aikuisuutta, opettaa meille asioita menneestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Osalle koulu on helppoa ja hyvät arvosanat tulevat todistukseen pienellä vaivalla. Toisille koulunkäynti on pakkopullaa: vaikka kuinka tekee töitä, niin selviää juuri ja juuri seuraavalle luokalle. Sitten on kaikkea siltä väliltä.

Jumala on varustanut meidät lahjoilla. Ihan jok’ikisen! Usko pois, jopa sinut. Me emme osaa ajatella aina niin, että meillä olevat taidot ovat lahjoja, mutta sitähän ne ovat. Ovet eivät aina aukea helposti, ja joskus joudumme tekemään paljon töitä päästäksemme tavoitteeseemme. Toinen on hyvä lukuaineissa, toinen taas taideaineissa, kolmas loistaa liikunnassa. Sama pätee aikuisiinkin, olemme hyviä hyvin erilaisissa asioissa. Mahtavaa, että olemme erilaisia. Se, että olemme erilaisia Luojan luomia, mahdollistaa meidän yhteiskuntamme toiminnan. Tarvitsemme johtajia, kauppiaita, opettajia, siivoajia, taksikuskeja, autokorjaajia, eläkeläisiä, lapsia ja jopa pappejakin.

Voi olla, että juuri sinä mietit paikkaasi, ei ole töitä tai perhettä, jota hoitaa, mutta huomaamattasi olet Jumalan suunnitelmassa. Tai teetkö nyt työtä, jossa et ole tyytyväinen? Sinun tehtäväsi ei vielä ole tullut sinulle selväksi, mutta Jumala sen tietää. Lahjojasi voit käyttää, vaikka Jumalan suunnitelma ei sinulle vielä ole selvinnytkään. Mitä sinä osaat? Miten voisit hyödyntää taitojasi, jos et suoraan työssäsi niin entä vapaa-aikanasi? Voisitko kutoa sukkia, lapasia, kunnostaa naapurin pyörän, auttaa lasten pallon pois katolta, korjata vetoketjun ystävän lapsen vaatteisiin, tuunata kirpparilöytöjä, ilahduttaa valokuvin, piirtämällä tai musiikilla, olla kuunteleva korva? Mikä on sinun vahvuutesi? En usko, jos sanot ”en osaa mitään”.

Miten sinä voisit hyödyntää lahjojasi Jumalan työssä? Sinutkin on kutsuttu mukaan jo Raamatussa yli 2000 vuotta sitten. ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun” (Jes 43:1.) Tule sinäkin mukaan etsimään paikkaasi tai jos olet sen jo löytänyt, niin hienoa että olet mukana!

Tanja Lähteenmäki

Diakoni

Kangasalan seurakunta