Yllätä juhlakalu isänpäivän lounaalla luonnossa

Sunnuntaina 10. marraskuuta isä on mahdollista viedä ulos syömään – kirjaimellisesti.

Kangasalan kaupungin ja Ekokumppanien ideoimalla vaihtoehtoisella isänpäivälounaalla voi viedä isän maksutta maastoon murkinalle. Mukaan voi lähteä joko Kaarinan polun varrella sijaitsevalle Mustijärven laavulle tai patikoimaan noin kolmen kilometrin mittainen rengasreitti Rajalan kämpän ja Ruokojärven välimaastossa Laipanmaahan. Kummallakin retkellä on mukana opas.

Maksuton bussikuljetus kumpaankin kohteeseen lähtee Kangasalan linja-autoasemalta, kello 10.30 Laipanmaahan ja kello 11.00 Mustijärvelle. Laipanmaan bussiin pääsee kyytiin myös Sahalahdelta K-kauppa Sahramin edessä olevalta pysäkillä. Laipanmaalle voi myös tulla omalla autolla Rajalan kämpälle, josta lähdetään yhdessä patikoimaan. Mustijärven laavun osoite on Mustijärventie, 36120 Kangasala. Laipanmaalla retken lähtöpaikka on Rajalan kämppä, Iso-Laipantie 4, 36430 Kangasala.

Paluu on edessä noin kello 15.

Mustijärven laavun edessä on nuotiopaikka, jossa on ritilä ja orsi makkaranpaistoa sekä kahvinkeittoa varten. Oma pannu on tarpeen, ellei keitä kahveja etukäteen termariin. Paikka sopii perheen pienimmillekin.

Laipan luontopolun noin kolmen kilometrin taival sopii aloitteleville retkeilijöille. Reitin varrella Ruokojärven laavulla on mahdollisuus keitellä nokipannukahvit ja paistella makkarat. Reitti on pääasiassa helppokulkuista metsäpolkua, mutta siellä on myös jyrkkiä nousuja ja laskuja. Pitkospuut ovat kostealla säällä ja monesti yöpakkasten jälkeen hyvin liukkaita. Varusteeksi sopivat kumisaappaat tai vedenkestävät maastojalkineet ja muu säänmukainen vaatetus.

– Muista ottaa omat eväät mukaan. Pakkaa jo kotona valmiiksi eväät kestäviin ja uudelleen käytettäviin rasioihin ja pusseihin; näin syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatteita eli kuljetamme kaikki roskat pois asianmukaiseen jätepisteeseen, vinkkaa Ekokumppanien Kirsi Viertola.

Paikkoja on tarjolla rajoitetusti, ja ilmoittautuminen on avoinna 5. marraskuuta asti linkin https://forms.gle/EC6yW3vp5wkhyFiM6 takana. Linkki löytyy myös esimerkiksi kaupungin kotisivuilta.