LP Kangasala jatkoi vahvoja otteitaan Mestaruusliigassa. Joukkue kaatoi kotonaan Hämeenlinnan Lentopallokerhon erin 3–1 (25–17, 26–28, 25–20, 25–13). LP on kerännyt pisteitä kuudesta peräkkäisestä ottelustaan; joukkoon mahtuu kaksi viisieräistä tappiota sarjakärki Liiga-Plokille.

Hämeenlinna-voitto kaapattiin lopulta ilman loukkaantunutta Julia Miniukia. Ratkaisu nähtiin pitkän erätauon jälkeen, kun niukasti toisen erän hävinnyt kotijoukkue kokosi rivinsä ja voitti kolmannen erän. Neljäs erä oli enää muodollisuus sen jälkeen, kun LP oli hankkiutunut jo 9–1-johtoon.

LP Kangasalan yleispelaaja Mary-Kate Marshall ja keskipelaaja Julia Miniuk valittiin Mestaruusliigan lokakuun tähdistökentälliseen Mestaruusliigassa. Naisten kuukauden pelaajaksi valittiin LP Kangasalaakin urallaan edustanut Liiga-Plokin Salla Karhu. Myös toinen entinen LP-peluri, nykyisin Viestiä edustava Kayla Haneline mahtui kuukauden tähdistöön.

Kangasalalaisjoukkueen pelaajat ovat hyvin edustettuina liigan tilastojen kärjessä. Marshall on kerännyt pisteitä ottelua kohden toiseksi eniten koko liigassa (25). Julia Miniuk (3,57) ja Roosa Laakkonen (3,17) puolestaan pitävät hallussaan suurinta määrää torjuntoja ottelua kohden. Jutta Riikonen on syöttänyt liigassa toiseksi eniten ässäsyöttöjä per ottelu (2,29). Paras vastaanottoprosentti (59) liigassa on LP:n Tiiamari Sieväsellä.

LP:n kausi jatkuu kotiottelulla lauantaina Kuusamoa vastaan.