Kangasalan kaupunki on joutunut sulkemaan toimintayksiköitä koronavirustilanteen johdosta valtioneuvoston linjausten edellyttämällä tavalla. Kaupunki on sulkenut esimerkiksi kirjastot sekä liikunta- ja nuorisotilat. Ryhmätoiminnot on keskeytetty. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat pienentyneet. Koulut ovat siirtyneet pääosin lähiopetuksesta etäopetukseen. Lisäksi henkilöstöä on siirretty etätyöhön valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Osassa yksiköitä työ on tilanteen takia vähentynyt siten, että työtä ei ole tarjota pidemmäksi aikaa.

Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Suunnitellut lomautukset kohdistuisivat vapaa-aikapalveluiden, työllisyyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, ateria- ja siivouspalvelun henkilöstöön sekä mahdollisiin muihin henkilöihin, joiden työtehtävät ovat olennaisesti vähentyneet poikkeustilanteen vuksi.

Mahdollisen lomautuksen tarkemmasta kohdentumisesta tai kestosta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Asia tarkentuu valmistelun edetessä. Lisäksi kaupunki valmistelee valtioneuvoston linjauksen perusteella suljettujen yksikköjen osalta palkanmaksun keskeyttämistä siltä osin kuin henkilöstölle ei ole osoittaa työtehtäviä.

Henkilöstö voi hakea lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen ajalta ansiosidonnaista työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Lomautuksen tai palkanmaksunkeskeytyksen tarvetta vähentää henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin sekä se, jos suljettujen työyksikköjen palveluita voidaan tuottaa aiempaa laajemmin myös etäpalveluna.