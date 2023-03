Uudessa toimessa – Johanna Liukko näkee Pälkäneessä paljon potentiaalia

Pälkäneen kunnan markkinointi- ja viestintäkoordinaattoriksi valitulla Johanna Liukolla alkaa olla toinen työpäivä takana.

– Hyvältä ja innostavalta vaikuttaa. Odotan, että pääsen jalkautumaan kuntaan.

Monikin asia vaikutti siihen, että Liukko päätti hakea uuteen tehtävään kunnassa. Paljon on yhtymäkohtia siihen, mitä hän on tehnyt aiemmin, mutta myös uutta.

– Tampere ja Tampereen lähiseutu kiinnostavat. Pienet vireät maaseutukunnat ovat lähellä sydäntä, sanoo Keuruulta kotoisin oleva Liukko, joka perheineen on asunut kymmenen vuotta Mänttä-Vilppulassa.

Pälkäneellä päätehtävä isossa kuvassa on saattaa kuntaa paremmin kartalle ja tehdä kuntaa tunnetuksi.

– Paljon on kyse brändäämisestä ja positiivisen kuntailmeen lisäämisestä. Tontti-, kunta- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä.

Yli kymmenen vuotta Liukko on toiminut Serlachius-museolla suunnittelijana. Yksi päätehtävistä on ollut vastata museoiden kaupasta. Liukko aloitti viestinnässä ja myyntipalvelussa. Viestijän tausta on vahva myös aiemmissa tehtävissä. Hän opiskeli aikoinaan Turun yliopistossa pääaineenaan ranskaa, sivuaineina viestintää ja matkailua.

Kunta uusi elementti

Liukolle kuntaorganisaatiossa työskentely on uutta. Myös se motivoi, että toimi on kokonaan uusi.

– Toivon, että minun on helppoa solahtaa kuntaan ja pääsen tutustumaan kuntalaisiin ja yrittäjiin esimerkiksi matkailukehittämisasioissa. Paljon on kysymys verkostojen luomisesta.

Pälkäne ei ollut Liukolle entuudestaan tuttu. Tutut maamerkit hän toki tiesi, sellaiset kuin rauniokirkko ja Aapiskukko.

– Näen Pälkäneessä paljon mahdollisuuksia. Kunnalla on erinomainen sijainti isojen keskusten läheisyydessä, ja täällä on maaseutufiilis ja rauha. Kylät ovat aktiivisia ja eläväisiä.

Vapaa-ajalla Liukko viihtyy perheen parissa. Vanhin kolmesta pojasta on 17-vuotias, nuorin 10-vuotias. Liukolle huilunsoitto, kuntoliikunta ja mökkeily Keurusselän rannalla ovat irrottutumista työkuvioista.

