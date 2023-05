Hartauskirjoitus: Jumalan sana

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä lausuu päivälle sanan, yö ilmoittaa yölle tiedon. Se ei ole puhetta eikä sanoja, joiden ääni ei kuuluisi. Niiden ääni (mittanuora) ulottuu yli koko maanpiirin ääriin. Sinne hän on sijoittanut majan auringolle.” (Ps.19: 2-5 )

”Jokainen Jumalan sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. (Sananl. 30: 5,6.)

Raamatun alkulehdillä kerrotaan, miten Jumala Sanallansa loi tämän koko maailmamme ja kaikki elävät olennot. ”Hän sanoi ja tapahtui niin.”

”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Jeesus on tämä lihaksi tullut Sana.

Jumalan sana on meille iankaikkinen totuus, joka kestää aikaa toisin kuin esimerkiksi nämä tämän päivän totuudet. Niitähän on niin monta kuin on sanojaakin. Ja jokaisen kohdalla se totuus voi vielä elämän eri tilanteissa vaihdella. Esimerkiksi jokainen sukupolvi löytää uusia ”totuuksia” ja vanhat ”totuudet” kumotaan.

Vain Jumalan sana on meille se absoluuttinen totuus, joka on pysynyt ja pysyy edelleen aikain vaihtuessa. Siitä ei katoa pieninkään piirto.

Jeesus sanookin näin, että; ”vaikka taivas ja maa katoavat niin hänen sanansa eivät koskaan katoa.”

Luetaan ja tutkitaan tätä Jumalan sanaa rukoillen niin, että se saa uskossa sulautua meihin. Sana myöskin alkaa muuttamaan meitä. ”Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” (Jaak. 1:22)

Voi tulla sellainenkin aika monestakin eri syystä, esimerkiksi sairaudesta johtuen, ettemme pysty lukemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa. Silloin on hyvä asia, että sitä on varastoituna sisimpäämme, mistä Pyhä Henki voi aina tarpeen tullen nostaa sitä mieleemme. Jumalan sanan siemen ei koskaan häivy sieltä sydämestä, mihin sitä on kylvetty. Sitä ei sieltä kukaan voi pois ottaa. Ajallaan Jumala antaa sille kasvun ja se tuottaa satoa iankaikkiseen elämään.

Asta Metsomäki

Kuhmalahden helluntaiseurakunta