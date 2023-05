Hartauskirjoitus: Pyhällä paineita vastaan

Maailma tarjoaa meille jatkuvasti jonkinlaisia paineita ja meihin saattaa kohdistua paljon erilaisia odotuksia eri asioissa. Aika ajoin saatamme miettiä: olenko elänyt tarpeeksi säästeliäästi, ympäristöä huomioivasti, olenko panostanut tarpeeksi työhöni, perheeseeni tai itseeni. Saatamme myös joskus miettiä: olenko hoitanut tarpeeksi uskoani. Elämme tällä hetkellä helatorstain ja helluntain välistä aikaa. Toinen pyhäpäivä päättää pääsiäisen ja toinen aloittaa uuden ajanjakson kirkkovuodessa. Nämä pyhäpäivät ja päivät siinä välissä ovat hyviä muistutuksia meille heittäytyä luottavaisin mielin Jumalan ohjattavaksi.

Jumala ei vaadi meiltä samalla tavalla kuin ehkä arjen keskellä tuntuu, että ihmiset ympärillämme vaativat. Jumalan vaadi meiltä ulkoa opeteltavaa listaa asioista. Jeesukselta kysyttiin aikanaan, mikä on tärkein käsky, jota tulee noudattaa ja hän vastasi: ” Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. Yhtä tärkeä on silti tämä: rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen kirjoitukset.”.

Kun me rakastamme Luojaamme, kunnioitamme ja tahdomme hyvää myös luomakunnalle. Kun me rakastamme toisiamme, pyrimme myös tekemään toisillemme hyvää. Mitäpä jos keskittäisimme kaikki elämän paineet tähän yhteen: rakastanko minä Luojaani, lähimmäisiäni ja itseäni? Mitäpä jos tässä vaatimuksessa myös muistaisimme, ettemme ole yksin eikä rakkaus ole vain tahdon voimalla syntyvä asia? Pyhä Henki vuodatettiin meille ihmisille ensimmäisenä helluntaina ja sen tehtävä täällä maailmassa on toimia meidän neuvonantajanamme ja oppaanamme.

Kun rakastaminen tuntuu vaikealta tai elämässä koittaa epävarmuuden hetkiä, on hyvä pysähtyä. Jumala on luvannut olla kanssamme ikuisesti ja rakastavansa meitä. Epävarmoissa ja vaikeissakin tilanteissa on hyvä muistaa tämä, kääntyä Jumalan puoleen ja luottaa siihen, että se sama Pyhä Henki, joka toimi opetuslasten kautta ihmeitä tehden ja seurakuntia synnyttäen, on myös meillä. Sitä ei Jumala ole ottanut eikä tule ottamaan meiltä pois. Annetaan Jumalan rakkauden näkyä meistä ja näin myös Pyhän Hengen.

Ira Sirkiä

Seurakuntapastori, Kangasalan seurakunta